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Путин все еще думает, что может победить Украину – ISW

"Украинская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 05:55
Путин все еще думает, что может победить Украину – ISW
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО ИЗ САЙТА КРЕМЛЯ

Президент РФ Владимир Путин убежден, что со временем сможет одержать победу над Украиной, считают эксперты Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Ни Украина, ни Запад не убедили Путина в том, что он должен рассмотреть возможность любого компромисса. Вместо этого Путин остается сосредоточенным на достижении своих первоначальных военных целей путем затяжного конфликта, в котором он победит, навязав силой свою волю Украине или сломав волю Украины после того, как Запад прекратит поддерживать Киев".

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Детали: В институте отметили, что, несмотря на то, что Путину не удалось зимой "заморозить" Украину и Европу, а российское зимне-весеннее наступление приближается к кульминации, он продолжает давать понять словами и делами, что не готов отказаться от своих максималистских целей в отношении Украины.

"Продолжение российских наступательных операций вокруг Бахмута и Авдеевки, а также вдоль линии фронта в Луганской и западной части Донецкой областей является еще одним показателем того, что Путин остается преданным идее победы в затяжной войне", – говорится в отчете.

Аналитики ISW отмечают, что сейчас Путин не выдвигает никаких условий для переговоров, кроме полной победы России.

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"Путин не принимает военных мер, которые были бы разумными, если бы он серьезно относился к поиску компромисса путем переговоров. Нынешняя линия фронта создала бы очень благоприятные условия для возобновления российского вторжения, если бы Путин предложил принять ее как границу прекращения огня. Но он явно не желает этого делать", – считают эксперты.

Таким образом, отмечают в ISW, выбор, который стоит сейчас перед Украиной и ее западными партнерами, относительно прост.

"Украина может в одностороннем порядке прекратить боевые действия, даже если российские атаки с земли и воздуха будут продолжаться, что приведет к катастрофическому поражению. Украинские войска могут продолжать воевать очень ограниченным способом, стремясь лишь удержать то, что они сейчас имеют, что будет поощрять Путина к дальнейшим усилиям, направленным на полную военную победу. Или же они могут начать последовательные контрнаступательные операции с двойной целью: убедить Путина принять компромисс, достигнутый путем переговоров, или же создать военные реалии, достаточно благоприятные для Украины, чтобы Киев и его западные союзники смогли эффективно заморозить конфликт самостоятельно, независимо от решений Путина.

Это те варианты, которые будут стоять перед Украиной и Западом до тех пор, пока Путин будет продолжать верить, что он может навязать свою волю силой российского оружия в течение любого периода, который он готов воевать", – резюмируют аналитики.

Темы: ПутинУкраинавойна
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