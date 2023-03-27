Силы обороны отбили более 60 вражеских атак – сводка

В течение 26 марта Силы обороны Украины отбили более 60 атак противника на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши воины отбили более 60 атак противника".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. На территории Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил РФ. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Нововасильевка, Украинское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Атинское, Белополье, Волфино, Миропольское и Покровка Сумской области. На Харьковщине под огневое воздействие попали более 15 районов населенных пунктов. Среди них – Лобановка, Малые Проходы, Липцы, Стрелечья, Старица, Огирцево, Меловое, Петро-Ивановка и Редкодуб.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку Синьковки, Белогоровки и Веселого. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине, а также Колодязи, Северск, Спирное и Выемка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них – Орехово-Васильевка, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Озаряновка, Северное и Торецк.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Парасковеевка, Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону. Враг обстрелял более 30 населенных пунктов, в частности, Ольговское, Красное, Чаривне, Орехов Запорожской области; Республиканец, Одрадокаменная, Томарино, Новоселка, Ольговка и Садовое Херсонской области и город Херсон.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага.