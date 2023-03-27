Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны отбили более 60 вражеских атак – сводка

"Украинская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 06:53
Силы обороны отбили более 60 вражеских атак – сводка
Танки ВСУ. Фото из Facebook Генштаба

В течение 26 марта Силы обороны Украины отбили более 60 атак противника на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Реклама:

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши воины отбили более 60 атак противника".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. На территории Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил РФ. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Нововасильевка, Украинское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Атинское, Белополье, Волфино, Миропольское и Покровка Сумской области. На Харьковщине под огневое воздействие попали более 15 районов населенных пунктов. Среди них – Лобановка, Малые Проходы, Липцы, Стрелечья, Старица, Огирцево, Меловое, Петро-Ивановка и Редкодуб.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку Синьковки, Белогоровки и Веселого. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине, а также Колодязи, Северск, Спирное и Выемка Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них – Орехово-Васильевка, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Озаряновка, Северное и Торецк.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Парасковеевка, Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону. Враг обстрелял более 30 населенных пунктов, в частности, Ольговское, Красное, Чаривне, Орехов Запорожской области; Республиканец, Одрадокаменная, Томарино, Новоселка, Ольговка и Садовое Херсонской области и город Херсон.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага.

Темы: Вооруженные силыГенштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Вооруженные силы
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
Все новости...
Реклама: