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В Украину прибыли все обещанные Германией танки Leopard 2 - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 17:22
В Украину прибыли все обещанные Германией танки Leopard 2 - СМИ
ТАНК LEOPARD-2, ФОТО GETTY IMAGES

Журнал Spiegel, ссылаясь на источники, сообщает, что Германия передала украинской стороне все восемнадцать танков Leopard 2, которые были обещаны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Spiegel.

По информации издания, последние танки были вывезены из Германии в конце прошлой недели и недавно были переданы на украинской границе.

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Помимо Leopard 2, Германия также передала в Украину обещанные ранее около 40 боевых машин пехоты Marder. Точный маршрут поставок оружия немецкое правительство держит в тайне из соображений безопасности.

По информации источников Spiegel, Украина получила танки Leopard с "большим пакетом вооружений и запасных частей".

В течение последних двух месяцев Бундесвер по ускоренной программе обучал украинских солдат пользоваться сложными системами вооружения. Также в Германию прибыли украинские техники, которых обучали специалисты по техническому обслуживанию из числа немецких военнослужащих.

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Leopard 2 считается одним из самых современных основных боевых танков на мировом рынке вооружений. Он превосходит российские танки главным образом благодаря своей более мощной огневой мощи, которая обычно позволяет уничтожать вражеские цели с первого выстрела.

Вызовом, однако, может стать сложность системы, которая требует очень интенсивного технического обслуживания. Поэтому Германия хочет открыть центр технического обслуживания и ремонта в соседней с Украиной стране.

Темы: танкиГерманияпомощь Украине
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