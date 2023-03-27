Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину прибыли все обещанные Германией танки Leopard 2 - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 17:22
В Украину прибыли все обещанные Германией танки Leopard 2 - СМИ
ТАНК LEOPARD-2, ФОТО GETTY IMAGES

Журнал Spiegel, ссылаясь на источники, сообщает, что Германия передала украинской стороне все восемнадцать танков Leopard 2, которые были обещаны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Spiegel.

По информации издания, последние танки были вывезены из Германии в конце прошлой недели и недавно были переданы на украинской границе.

Помимо Leopard 2, Германия также передала в Украину обещанные ранее около 40 боевых машин пехоты Marder. Точный маршрут поставок оружия немецкое правительство держит в тайне из соображений безопасности.

По информации источников Spiegel, Украина получила танки Leopard с "большим пакетом вооружений и запасных частей".

В течение последних двух месяцев Бундесвер по ускоренной программе обучал украинских солдат пользоваться сложными системами вооружения. Также в Германию прибыли украинские техники, которых обучали специалисты по техническому обслуживанию из числа немецких военнослужащих.

Leopard 2 считается одним из самых современных основных боевых танков на мировом рынке вооружений. Он превосходит российские танки главным образом благодаря своей более мощной огневой мощи, которая обычно позволяет уничтожать вражеские цели с первого выстрела.

ВИДЕО ДНЯ

Вызовом, однако, может стать сложность системы, которая требует очень интенсивного технического обслуживания. Поэтому Германия хочет открыть центр технического обслуживания и ремонта в соседней с Украиной стране.

Темы: танкиГерманияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На фронте погиб белорусский доброволец, бывший торнадовец "Моджахед"

Украина купит у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak

Зеленский ввел санкции против Богуслаева, российских Минфина и Совета Федерации

Наместник Лавры Павел во время обысков СБУ засветил шарф Louis Vuitton за 16 тысяч

фото, видеоМитрополит Павел в зале суда заявил, что "никогда не был на стороне агрессии"

Разведка Британии: Зимнее наступление России на Донбассе провалилось

Все новости...
танки
В Минобороны Британии показали, как украинские танкисты осваивали Challenger 2
Украинские танкисты завершили обучение в Британии
Удары по Одессе и Запорожью, ситуация в Бахмуте и Авдеевке РФ расконсервирует танки Т-54 — главное о войне за неделю
Последние новости
17:32
В рядах сил обороны Украины погибли уже 40 бойцов родом из Грузии
17:15
Залужный показал работу британской пушки на поле боя
17:07
За март украинцы приобрели более 4,5 тысячи новых авто
17:02
обновлено от 15:28Оккупанты убили человека во время обстрела Херсона, в области 4 раненых
16:54
Кулеба призвал не дать России злоупотреблять председательством в Совбезе ООН
16:28
На фронте погиб белорусский доброволец, бывший торнадовец "Моджахед"
16:22
Заработал 5 миллионов на провальном проекте: история "отца" ChatGPT Альтмана
16:10
Зеленский и Макрон провели телефонный разговор
15:57
Суд по делу наместника Лавры Павла перенесли - заявил, что плохо себя чувствует
15:41
Эрдоган утвердил решение парламента, что дает "зеленый свет" для вступления Финляндии в НАТО
Все новости...