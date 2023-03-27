Германия хочет в ближайшие годы увеличить военную помощь Украине до более 15 млрд евро - СМИ

Берлин хочет в несколько раз увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы - с трех до более 15 миллиардов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel, который располагает конфиденциальным письмом от министерства финансов в бюджетный комитет Бундестага.

В письме член Свободной демократической партии Флориан Тонкар, парламентский государственный секретарь министра финансов Кристиана Линднера, вежливо просит парламентариев выделить больше денег.

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Месседж письма заключается в том, что федеральное правительство хочет резко расширить военную помощь Украине в ближайшие годы. Для этого ему нужно одобрение бюджетного комитета, но он не откажет: за исключением Левых и "Альтернативы для Германии", в Бундестаге существует межпартийное большинство в вопросе поддержки Украины.

"В связи с высокими материальными потерями Вооруженных сил Украины необходимы новые поставки материальных средств. Для устойчивого оснащения Вооруженных сил Украины в соответствии с потребностями необходимо немедленно заключить многочисленные договоры о закупке, которые также устанавливают платежные обязательства на будущие финансовые годы", - заявили в Минфине.

Речь идет о материалах "в сфере противовоздушной обороны, бронированной гусеничной технике, поставках боеприпасов для систем вооружения, поставляемых Германией, и артиллерии", - говорится в письме в бюджетный комитет.

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Дополнительные расходы являются "объективно неизбежными", пишет госсекретарь, "поскольку без постоянной поддержки Украины существует серьезный риск того, что Украина проиграет в своей оборонной борьбе против российского агрессора, с непредсказуемыми последствиями для европейского мирного порядка".

В текущем финансовом году Берлин выделил 2,2 млрд евро на "модернизацию стран-партнеров в сферах безопасности, обороны и стабилизации". Министерство обороны использует эти деньги для оплаты значительной части поставок оружия в Украину, а также для замены систем, которые были переданы со складов Бундесвера.

В этом году эта сумма должна быть увеличена более чем вдвое - на 3,2 млрд евро до более 5,4 млрд евро.

Но это еще не все. В ближайшие годы еще 8,8 миллиарда евро будет выделено на "разрешения на взятие обязательств". Таким образом, Министерство обороны может заключить контракты на соответствующую сумму. Пока что на это запланирован лишь один миллиард евро. В общем, помощь Украине будет увеличена с нынешних 3,2 миллиарда до более 15 миллиардов евро.

На закрытом заседании во вторник депутаты парламента должны выяснить, на что именно пойдут дополнительные деньги для Украины. Масштабное увеличение помощи удивило многих из них, причем в положительном смысле.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что обещанные правительством в Берлине танки Leopard 2 прибыли в Украину.