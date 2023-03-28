Верующие УПЦ МП не пускали ПЦУ в храм во Франковске

В Ивано-Франковске верующие УПЦ МП не пускали священнослужителей ПЦУ в храм, который теперь официально принадлежит Православной церкви, неизвестные заварили ворота и распылили слезоточивый газ.

Источник: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Telegram, Суспильне, Блиц-инфо

Прямая речь мэра: "Сегодня в храме на ул. Довженко состоялась первая служба Православной церкви Украины - провели молебен за победу Украины. Это был последний храм в Ивано-Франковске, который принадлежал к УПЦ Московского патриархата.

К сожалению, сегодня встретили сопротивление, стояли люди на входе и не пускали священнослужителей ПЦУ в помещение, в храме распылили газ. А накануне неизвестные заварили ворота в храм. Однако священники ПЦУ попали внутрь и провели молебен.

Заметно, что стало меньше икон".

Детали: "Суспильне" сообщает, что возле храма было несколько сотен человек и между верующими УПЦ МП и ПЦУ произошла стычка.

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По информации "Блиц-инфо", когда заваренные ворота удалось открыть с помощью специнструмента, вход в церковь загородили верующие УПЦ МП вместе со священником - были взаимные обвинения и толкотня.

Люди скандировали "Долой московского попа!", "путинские провокаторки!". На месте работала полиция диалога.

Кроме того, издание сообщает, что священники Православной церкви предложили совместно отслужить в храме молитву по погибшим украинским воинам, однако представители МП отказались.

Мэр города Руслан Марцинкив отметил, что храм является собственностью общины Православной церкви Украины. По его словам, ранее "определенные люди" пробовали захватить этот храм, но теперь все правовые документы дают право на служение здесь Православной церкви Украины.

Исправлено: Ранее из текста следовало, что распылили газ и заварили ворота верующие УПЦ МП.