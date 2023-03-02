В Московской области прогремел взрыв: очевидцы заявляют, что слышали свист

Вечером 2 марта в российском городе Коломна Московской области прогремел взрыв. Пока неизвестно, что именно произошло.

Источник: пропагандистский ресурс "РИА Новости", российские телеграм-каналы BAZA и MASH

Детали: Мощный взрыв услышали в пригороде подмосковной Коломны, которая расположена в чуть более чем 100 км от российской столицы Москвы.

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Жители сообщают, что его звук был слышен во всем городе.

Пропагандисты сообщают, что на место взрыва выехали экстренные службы.

Деталей случившегося пока нет.

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В то же время, местные жители, которых цитируют российские Telegram-каналы, заявляют, что перед взрывом слышали свист: "Свист был слышен, потом взрыв".

Местные жители выкладывают в соцсети видео последствий взрыва в пригороде Коломны.

В частности, автор одного из таких видео сообщил, что взрыв был в районе "Мусорной свалки".

Отметим, что несколько дней назад, в районе Коломны упал беспилотник - в 100 м от газовой компрессорной станции "Газпрома".

Обновлено: Позже источники российских пабликов и СМИ сообщили, что не могут найти место взрыва в Коломне.

Одни источники сообщили Baza, что специалисты обследовали территорию от Коломны до Воскресенска, но ничего подозрительного не нашли и приостановили поиски до утра.

По данным источников Mash, взрыв мог быть звуком от перехода самолетов МИГ на сверхзвуковую скорость в небе над городом, а видео с заревом, которое публиковали местные, назвали свечением местных больших теплиц.

В то же время, источники ТАСС заявили, что взрыв произошел в воздухе и это мог быть беспилотник, но пока его обломков не нашли.

Напомним: