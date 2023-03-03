Россия планировала пыточные на оккупированных украинских территориях – международные юристы

На захваченных территориях Украины россияне создали сеть из не менее 20 пыточные, которые являются частью продуманной российской стратегии по уничтожению украинской идентичности, утверждают украинские и международные юристы. Такие пыточные, в частности, функционировали в Херсоне.

Источник: CNN

Детали: О российских пыточных издание пообщалось с руководителем "Мобильной группы правосудия" Вейном Джордашем. Эта группа является коллективом международных следователей, которые оказывают поддержку украинскому Офису генерального прокурора.

"Эти места несвободы связаны между собой, они ведут себя очень похоже, если не идентично", – рассказал он.

Сообщается, что расследование юристов выявило, что российские силы в нескольких оккупированных районах действовали по очень конкретному плану, с четкими закономерностями, которые указывают на общий план оккупации Украины Москвой. По словам Джордаша, оккупанты предусматривают три этапа уничтожения украинского сопротивления.

"Первый этап, по сути, заключается в том, чтобы задержать и, во многих случаях, убить категорию людей, которых называют "лидерами", то есть тех, кто мог бы физически сопротивляться оккупации, а также тех, кто мог бы сопротивляться средствами культуры", – сказал Джордаш.

Второй этап, отметил он, – это своеобразный процесс фильтрации, когда население, которое остается за пределами застенков, подлежит постоянному мониторингу и фильтрации, чтобы все, кого подозревают в связях с "лидерами" или в организации любого сопротивления, также были идентифицированы и депортированы в Россию или содержались в пыточных и подвергались пыткам.

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По словам Джордаша, эти методы применялись не только в Херсоне, но и в других районах, оккупированных российскими войсками, таких как Буча и Бородянка на Киевщине. Однако, добавил он, длительная оккупация Херсона позволила российским войскам зайти еще дальше.

"Третий этап – это уничтожение идентичности. Это может включать изъятие украинской учебной программы из школ и конфискацию предметов, которые считаются проукраинскими, таких как флаги или футболки с национальными цветами. По сути, население изолировано, чтобы уничтожить все следы украинской идентичности", – пояснил он.

CNN пишет, что украинские и международные следователи также заявили, что обнаружили финансовые связи между застенками и российским государством.

"Эти центры пыток имеют финансовые связи с российским государством. Финансовые документы показывают, что гражданская администрация финансируется из России, а гражданская администрация финансирует пыточные. Поэтому мы имеем очень четкие схемы и очень четкие связи", – сказал Джордаш, ссылаясь на документы, обнаруженные следователями.

CNN не смогла провести независимую проверку документов, на которые ссылается расследование следователей. Джордаш пояснил, что это лишь предварительные результаты расследования, а больше доказательств российских военных преступлений все еще обнаруживаются и обрабатываются.

"Для меня Херсон интересен тем, что вы действительно видите микромир общего преступного плана, что произошло бы с Украиной, если бы России удалось достичь успеха в оккупации огромных территорий Украины", – подчеркнул Джордаш.

По его мнению, более масштабная российская оккупация привела бы к беспрецедентному количеству задержаний, пыток и убийств.

CNN обратилась к российскому правительству с просьбой прокомментировать обвинения, выдвинутые украинскими и международными следователями, но пока не получила ответа.

Напомним: Соединенные Штаты Америки получили разведывательные данные о том, что Россия в случае вторжения в Украину может атаковать известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, белорусских и российских диссидентов, живущих в изгнании.