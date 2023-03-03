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Россия планировала пыточные на оккупированных украинских территориях – международные юристы

"Украинская правда"Пятница, 3 марта 2023, 00:57
Россия планировала пыточные на оккупированных украинских территориях – международные юристы
пыточнАЯ РОССИЯН В ХЕРСОНЕ. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СБУ

На захваченных территориях Украины россияне создали сеть из не менее 20 пыточные, которые являются частью продуманной российской стратегии по уничтожению украинской идентичности, утверждают украинские и международные юристы. Такие пыточные, в частности, функционировали в Херсоне.

Источник: CNN

Детали: О российских пыточных издание пообщалось с руководителем "Мобильной группы правосудия" Вейном Джордашем. Эта группа является коллективом международных следователей, которые оказывают поддержку украинскому Офису генерального прокурора.

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"Эти места несвободы связаны между собой, они ведут себя очень похоже, если не идентично", – рассказал он.

Сообщается, что расследование юристов выявило, что российские силы в нескольких оккупированных районах действовали по очень конкретному плану, с четкими закономерностями, которые указывают на общий план оккупации Украины Москвой. По словам Джордаша, оккупанты предусматривают три этапа уничтожения украинского сопротивления.

"Первый этап, по сути, заключается в том, чтобы задержать и, во многих случаях, убить категорию людей, которых называют "лидерами", то есть тех, кто мог бы физически сопротивляться оккупации, а также тех, кто мог бы сопротивляться средствами культуры", – сказал Джордаш.

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Второй этап, отметил он, – это своеобразный процесс фильтрации, когда население, которое остается за пределами застенков, подлежит постоянному мониторингу и фильтрации, чтобы все, кого подозревают в связях с "лидерами" или в организации любого сопротивления, также были идентифицированы и депортированы в Россию или содержались в пыточных и подвергались пыткам.

По словам Джордаша, эти методы применялись не только в Херсоне, но и в других районах, оккупированных российскими войсками, таких как Буча и Бородянка на Киевщине. Однако, добавил он, длительная оккупация Херсона позволила российским войскам зайти еще дальше.

"Третий этап – это уничтожение идентичности. Это может включать изъятие украинской учебной программы из школ и конфискацию предметов, которые считаются проукраинскими, таких как флаги или футболки с национальными цветами. По сути, население изолировано, чтобы уничтожить все следы украинской идентичности", – пояснил он.

CNN пишет, что украинские и международные следователи также заявили, что обнаружили финансовые связи между застенками и российским государством.

"Эти центры пыток имеют финансовые связи с российским государством. Финансовые документы показывают, что гражданская администрация финансируется из России, а гражданская администрация финансирует пыточные. Поэтому мы имеем очень четкие схемы и очень четкие связи", – сказал Джордаш, ссылаясь на документы, обнаруженные следователями.

CNN не смогла провести независимую проверку документов, на которые ссылается расследование следователей. Джордаш пояснил, что это лишь предварительные результаты расследования, а больше доказательств российских военных преступлений все еще обнаруживаются и обрабатываются.

"Для меня Херсон интересен тем, что вы действительно видите микромир общего преступного плана, что произошло бы с Украиной, если бы России удалось достичь успеха в оккупации огромных территорий Украины", – подчеркнул Джордаш.

По его мнению, более масштабная российская оккупация привела бы к беспрецедентному количеству задержаний, пыток и убийств.

CNN обратилась к российскому правительству с просьбой прокомментировать обвинения, выдвинутые украинскими и международными следователями, но пока не получила ответа.

Напомним: Соединенные Штаты Америки получили разведывательные данные о том, что Россия в случае вторжения в Украину может атаковать известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, белорусских и российских диссидентов, живущих в изгнании.

Темы: РосcияоккупацияХерсон
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