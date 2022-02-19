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Россия составила списки тех, кого нужно арестовать или убить в Украине при вторжении – СМИ

Елена РощинаСуббота, 19 февраля 2022, 12:08
Россия составила списки тех, кого нужно арестовать или убить в Украине при вторжении – СМИ
Владимир Зеленский на Донбассе, фото Офиса президента

Соединенные Штаты Америки получили разведывательные данные о том, что Россия в случае вторжения в Украину может атаковать известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, белорусских и российских диссидентов, живущих в изгнании.

Источник: Foreign Policy со ссылкой на американского чиновника и источники, посвященные в данные разведки США

Детали: Четыре человека, ознакомленных с американской разведкой, заявили, что Россия подготовила списки украинских политических деятелей и других известных лиц, подлежащих аресту или убийству в случае нападения России на Украину.

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Пятый человек, – американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, – сказал, что Соединенные Штаты снижают уровень секретности разведданных относительно угроз конкретным группам в Украине, чтобы поделиться этой информацией с украинскими чиновниками и другими партнерами в регионе, которые могут помочь.

Пресс-секретарь президента Украины Владимир Зеленский не ответил сразу на запрос о комментарии.

Прямая речь чиновника США: "Как мы видели в прошлом, мы ожидаем, что Россия попытается усилить сотрудничество посредством запугивания и репрессий.

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Эти действия, которые в прошлых российских операциях включали целенаправленные убийства, похищения/насильственные исчезновения, задержания и применения пыток, вероятно, будут направлены на тех, кто выступает против действий России, включая российских и белорусских диссидентов в изгнании в Украине, журналистов и антикоррупционеров, а также уязвимых слоев населения, таких как религиозные и этнические меньшинства и ЛГБТКИ+".

Детали: Администрация Джо Байдена была поражена тем, насколько формализованы списки, нацеленные на тех, кто может обжаловать российскую повестку дня.

Партнеры из Five Eyes (разведывательный альянс, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия) также отслеживали российские спецслужбы, такие как ФСБ и ГРУ, которые создают списки мишеней и убийств.

Один помощник Конгресса, говоря на условиях анонимности, сказал, что эти шаги типичны для российской доктрины: Вооруженные силы захватывают военные объекты, спецагенты – формируют конфликт, разведчики – должны избавиться от элементов оппозиции.

Ранее на этой неделе британский аналитический центр обороны Royal United Services Institute опубликовал отчёт, основанный на интервью с несколькими высокопоставленными сотрудниками украинской разведки.

В нем утверждается, что агенты Федеральной службы безопасности России широко проникли в украинские органы местного самоуправления и стали определять сети отдельных лиц, на которых можно было бы положиться, чтоб управлять местными органами власти в случае российского вторжения.

Согласно сообщению, в декабре прошлого года 9-е управление ФСБ России разработало с руководством Воздушно-десантных войск России (ВДВ) сценарии войны.

Якобы они наметили местных жителей, которые поддержат Россию при вторжении, и начали работать над списками тех, кто не поддержит.

Намерение заключалось в установлении командно-административных связей между разведывательными средствами и воинскими частями для обеспечения безопасности критической инфраструктуры, правительственных зданий, а также для выявления и ликвидации украинских лидеров,способных сплотить сопротивление.

Этому предшествовало: В начале февраля немецкий таблоид Bild написал о планах президента РФ Владимира Путина относительно Украины в случае вторжения, одним из пунктов которого было уничтожение движения сопротивления и "лагеря" для несогласных украинцев.

Темы: РосcиявойнаФСБместная власть
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