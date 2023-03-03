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ЕС планирует в течение недель передать Украине совместно закупленные боеприпасы - FT

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 09:22

Почти все страны Европейского Союза согласовали разработанный в Брюсселе план быстрого обеспечения Украины дефицитными артиллерийскими боеприпасами, которые могут быть переданы в течение нескольких недель.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Financial Times со ссылкой на собеседников в ЕС.

По словам одного из них, все страны Евросоюза, кроме Дании, а также Норвегия присоединились к проекту, который предусматривает совместные закупки амуниции. "Я думаю, что это произойдет быстро, очень быстро. Думаю, что речь идет о вопросе дней, недель, а не месяцев", - добавил источник FT.

План, о котором ранее сообщали СМИ и который был обсужден в четверг постоянными представителями государств ЕС в Брюсселе, предусматривает выделение 1 миллиарда евро из Европейского фонда мира, который используется для возмещения расходов на закупку вооружений.

После этого оборонное ведомство Евросоюза "проведет ускоренную процедуру прямых переговоров с рядом ключевых промышленных поставщиков в Европе", отметил европейский чиновник. Производителей снарядов калибра 155 мм на территории блока 12, также есть мощности в Норвегии.

По предварительно согласованному плану, в краткосрочной перспективе государствам ЕС будет возмещено до 90% стоимости боеприпасов. Затем уровень возмещения будет постепенно снижаться до среднего текущего показателя - около 40%.

Кроме того, будет создана совместная рабочая группа ЕС по вопросам закупок, которая будет размещать заказы для замены боеприпасов. Евросоюз также будет помогать производителям вооружений увеличивать производство - в том числе и за счет инвестиций в новые заводы.

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Ожидается, что министры обороны ЕС доработают план на следующей неделе перед встречей лидеров блока 23-24 марта.

Уменьшение запасов боеприпасов вызывает большое беспокойство в ЕС, поскольку с украинской и российской сторон их ежедневно расходуется десятки тысяч.

Хотя Украина использует боеприпасы более эффективно, все равно она расходует их быстрее, чем Европа способна производить. Сейчас США и ЕС пытаются увеличить производство как для поставок Украине, так и для пополнения собственных запасов.

Темы: ЕСвойна
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