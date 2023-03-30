Британские аналитики рассказали, почему российские спецслужбы провалили план оккупации Украины

Британские аналитики подготовили доклад "Предварительные уроки неконвенциональных операций России во время российско-украинской войны, февраль 2022 - февраль 2023 гг.", в котором проанализировали действия российских спецслужб по реализации планов Кремля оккупировать всю Украину.

Источник: русская служба BBC со ссылкой на доклад Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute)

Дословно: "Британский оборонный аналитический центр утверждает, что после полномасштабного вторжения в Украину российские службы безопасности и разведки добились гораздо больших успехов, чем армия. Однако в работе спецслужб есть и фундаментальные недостатки, которые в значительной степени способствовали провалу планов российского вторжения в Украину".

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Детали: Аналитики считают, что один из таких недостатков - желание всячески угодить президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

Одним из основных механизмов операции по вторжению российские военные рассматривали внутреннюю дестабилизацию и дезорганизацию Украины, которая должна была вывести из строя систему управления и военного командования и контроля, подорвать доверие населения к государственным институтам, снизить стабильность страны и минимизировать помощь Украине со стороны международных партнеров.

В этих условиях Москва не рассчитывала на серьезное сопротивление, о чем свидетельствуют и провалы в логистике на первом этапе операции, считают авторы доклада.

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Небольшая группа планировщиков рассчитывала повторить успех крымской операции 2014 года, которая также не имела смысла с военной точки зрения и была спланирована с учетом отсутствия военного сопротивления со стороны Украины.

По данным RUSI, в планировании вторжения была глубоко задействована ФСБ, которая, по-видимому, получила задание подготовить планы оккупации Украины в июле 2021 года. Это требовало подготовки разветвленной агентуры ФСБ, поэтому осенью 2021 года российские агенты в Украине начали отправляться в краткосрочные отпуска на курорты Турции, Кипра и Египта, где они встречались со своими кураторами.

Авторы доклада уделяют значительное внимание методам работы российских спецслужб, подчеркивая, что те предпочитают минимизировать работу агентов из России, вместо этого вербуя агентов на местах, которые управляют своими собственными сетями.

В случае с Украиной эту роль выполняли несколько высокопоставленных чиновников и политиков, которые имели связи с российскими спецслужбами на протяжении десятилетий, говорится в докладе.

Авторы также отмечают важность Русской православной церкви как единственного органа поддержки идеологически преданных агентов российского влияния. Поскольку отношения государства и религиозных институтов - это довольно чувствительная материя, даже после вторжения украинская власть не сразу смогла ограничить работу этих частей российского аппарата поддержки.

Российские агенты также должны были спровоцировать полномасштабные протесты.

Авторы доклада отмечают, что высокопоставленные сотрудники российской разведки рекомендовали отложить вторжение до лета 2022 года - по их мнению, необходимые условия для быстрой победы в начале года еще не сложились. Однако в Москве решили действовать, потому что в Кремле считали, что разбираются в украинской политике.

Поспешное и не до конца подготовленное вторжение авторы доклада рассматривают как свидетельство того, что российские агенты преувеличили степень своего влияния, а сами спецслужбы получили приказ способствовать оккупации в установленные сроки, а не оценивать ее жизнеспособность.

Эту институциональную культуру выполнения приказов авторы считают одной из причин провала первоначальных планов вторжения в Украину.