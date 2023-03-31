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В Сенат США внесли законопроект по безопасности в Черноморском регионе

Пятница, 31 марта 2023, 09:58
В Сенат США внесли законопроект по безопасности в Черноморском регионе
Скриншот из google.maps

Двухпартийная группа сенаторов США – от Республиканской и Демократической партий – внесла проект закона о безопасности в Черноморском регионе 2023 года.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет "Европейская правда".

Внесенный в Сенат законопроект подчеркивает важность Черноморского региона для национальной безопасности США, европейской и глобальной безопасности, особенно на фоне продолжения агрессии РФ против Украины.

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Впервые такой законопроект был внесен 12 июля 2022 года. Его положения сохраняются в нынешнем проекте.

Документ предусматривает более активную и решительную внешнюю политику США в отношении Черноморского региона, включая усиление координации между США, НАТО и ЕС, а также укрепление экономических связей между США и государствами Черноморского региона (в частности, отмечается о поддержке Инициативы Трех морей).

Законопроект требует через 180 дней после его принятия представить межведомственную стратегию увеличения военной помощи США и координации с НАТО и ЕС, углубления экономических связей, укрепления демократии и экономической безопасности и усиления помощи в сфере безопасности со странами региона.

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Она будет предусматривать, в частности, увеличение помощи в сфере безопасности Украине, Румынии, Болгарии, Молдове и Грузии; приоритезацию систем разведки операций РФ в регионе; возможность создания совместного многонационального штаба, ответственного за планирование обучения и координацию всей военной деятельности союзников и партнеров США в Черном море, активизацию борьбы с российской дезинформацией и пропагандой и тому подобное.

Ранее СМИ сообщали, что из-за инцидента в Черном море в начале марта США решили отправлять разведывательные беспилотники дальше от временно оккупированного Крыма, что ограничило их способность собирать разведывательную информацию.

Напомним, военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

В Белом доме действия России назвали "опасными, непрофессиональными и безрассудными". Позже США обнародовали видеодоказательство того, что столкновение Су-27 с американским дроном было преднамеренным.

Темы: СШАЧерное морезаконодательство
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