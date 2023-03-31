Зеленский: трибунал по России хотим создать через резолюцию ООН

Президент Владимир Зеленский заявил, что создание специального трибунала за преступление агрессии России против Украины должно быть создано путем принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам Бучанского саммита.

Зеленский подчеркнул, что трибунал будет создан после победы Украины и завершения войны с Россией, "которая является приоритетом номер один". Что же касается этапов, то прежде всего Киев стремится заручиться политической международной поддержкой.

"Над этим работаем. А именно - текст соответствующей резолюции для площадки Организации Объединенных Наций", - отметил он.

Президент добавил, что формат трибунала пока согласовывается, и среди дискуссий фигурирует и "гибридный" вариант, против которого выступает Украина и который поддерживают несколько ее "действительно дружественных партнеров".

"Тем не менее, мы пока видим наш вариант и над ним работаем. Мы понимаем, для нас главное - набрать большое количество государств, чтобы большое количество государств было объединено. И объединенное уже поддерживать тот или иной формат соответствующей резолюции. И это будет шаг номер один. А уже тогда перейдем к практическим шагам по трибуналу", - добавил глава государства.

В этом контексте Зеленский вспомнил решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина, который стал "очень серьезным сигналом" в направлении создания трибунала.

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"Как я говорил с европейскими коллегами, в целом все боялись вопроса трибунала. Но момент наших доказательств к депортации наших детей - это был очень серьезный фактор... Поэтому эти факторы, я думаю, очень сильно повлияют на принципиальность и жестокость формулировки соответствующей резолюции (ООН - ред.)", - подытожил он.

Напомним, Офис президента Зеленского публично заявлял о неприемлемости идеи создания так называемого "гибридного трибунала" как инструмента расследования преступления агрессии РФ. Такую позицию озвучивал глава ОП Андрей Ермак, который возглавляет рабочую группу по созданию спецтрибунала.

Больше об этом читайте в статье: Три сценария трибунала для Путина. Как довести до приговора международный суд над руководством РФ.