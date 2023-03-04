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Резников просит ЕС поставлять Украине 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц – FT

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 марта 2023, 00:55
Резников просит ЕС поставлять Украине 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц – FT
Алексей Резников, фото: пресс-служба Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился в письме к странам-членам ЕС с просьбой поставлять Украине по 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

Источник: Financial Times со ссылкой на письмо Резникова

Детали: Издание пишет, что Украина обратилась к ЕС с просьбой присылать Киеву 250 000 артиллерийских снарядов в месяц, чтобы уменьшить острый дефицит, который ограничивает ее продвижение на поле боя.

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В письме к своим коллегам стран-членов ЕС Резников пишет, что ВСУ выстреливают лишь пятую часть снарядов, которые они могли бы применить, из-за нехватки поставок.

Он отмечает, что артиллерия играет "решающую роль в уничтожении военной мощи противника". По его словам, в среднем Украина выпускала 110 000 снарядов калибра 155 мм в месяц - это четверть от того количества, которое использовала Россия.

"Если бы мы не были ограничены количеством имеющихся артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать весь боекомплект, а это 594 000 снарядов в месяц, - сообщил Резников, имея в виду мощность артиллерийских систем, доступных Украине.

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"По нашим оценкам, для успешного выполнения задач на поле боя минимальная потребность составляет не менее 60 процентов от полного боекомплекта, или 356 400 снарядов в месяц", - добавил министр.

Этот запрос значительно превышает помощь, которую ЕС обсуждает, что подчеркивает масштабность задачи, которая стоит перед Киевом, поскольку война с Россией продолжается уже второй год.

Напомним: Почти все страны Европейского Союза согласовали разработанный в Брюсселе план быстрого обеспечения Украины дефицитными артиллерийскими боеприпасами, которые могут быть переданы в течение нескольких недель.

План, о котором ранее сообщали СМИ и который был обсужден в четверг постоянными представителями государств ЕС в Брюсселе, предусматривает выделение 1 миллиарда евро из Европейского фонда мира, который используется для возмещения расходов на закупку вооружений.

Темы: РезниковЕСоружие
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