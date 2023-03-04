У Байдена удалили раковое образование на коже – заключение врача

Врач Белого дома Кевин О'Коннор 3 марта сообщил, что в прошлом месяце президенту Штатов Джо Байдену удалили раковое образование из кожи груди.

Источник: Reuters, заключение врача О'Коннора

Детали: Февральская биопсия президента США Джо Байдена подтвердила, что поражение кожи, удаленное из его груди, было базальноклеточной карциномой - распространенной формой рака кожи - и вся раковая ткань была успешно удалена.

Байден продолжит дерматологическое наблюдение в рамках его общего медицинского наблюдения.

Тем не менее, добавил врач Белого дома, место биопсии зажило и в дальнейшем лечении не нуждается.

В письме, опубликованном Белым домом, О'Коннор отметил, что базальноклеточная карцинома не имеет тенденции к распространению или метастазированию.

Напомним: После врачебного осмотра президента Штатов Джо Байдена признали "пригодным к исполнению обязанностей".