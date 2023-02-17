После медицинского обследования врачи признали Байдена "пригодным к исполнению обязанностей"

После врачебного осмотра президента Штатов Джо Байдена признали "пригодным к исполнению обязанностей".

Источник: заключение врача Белого дома Кевина О'Коннора, Reuters

Дословно из медицинского заключения: "Президент Байден остается здоровым, энергичным, 80-летним мужчиной, который способен успешно выполнять обязанности президента, в том числе в качестве главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего".

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Детали: Медицинское обследование включало удаление поражения из его грудной клетки и признание отсутствия симптомов долговременной коронавирусной болезни в прошлом году.

Обследование тщательно проводили, поскольку Байден готовится к ожидаемой президентской кампании на второй срок в 2024 году.

Трехчасовая встреча Байдена с врачами Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона Бетесди, штат Мэриленд, стала его вторым обследованием с момента вступления в должность в январе 2021 года.