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Украинская оборона Бахмута под сильным давлением, разрушены два ключевых моста - разведка Британии

"Европейская правда"Суббота, 4 марта 2023, 09:41
БАХМУТ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Украинская оборона города Бахмут на Донбассе находится под все более сильным давлением, в городе и его окрестностях идут интенсивные бои.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Регулярная российская армия и силы "группы Вагнера" продвинулись дальше в северные пригороды города, которые сейчас являются удерживаемым Украиной рубежом, уязвимым для российских атак с трех сторон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина усиливает этот район элитными подразделениями, и за последние 36 часов были разрушены два ключевых моста в Бахмуте, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом поставки из Бахмута в город Часов Яр.

"Подконтрольные украинской власти пути снабжения из города становятся все более ограниченными", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Великобритании предусматривало ухудшение условий для передвижения по местности в районе Бахмута, что вероятно может дать преимущество украинским защитникам.

Темы: БахмутвойнаВооруженные силы
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