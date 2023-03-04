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Конкурс на директора НАБУ: стали известны 3 победителя

Соня ЛукашоваСуббота, 4 марта 2023, 09:50
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Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на директора Национального антикоррупционного бюро проголосовала за трех победителей: Семена Кривоноса, Сергея Гупяка и Романа Осипчука.

Источник: заседание комиссии

Детали: Окончательного победителя, который будет занимать должность директора, должен избрать Кабмин.

Семен Кривонос является главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Сергей Гупяк работает в управлении Госбюро расследований в Хмельницкой области. Роман Осипчук возглавляет Управление внутреннего контроля НАБУ.

За этих кандидатов проголосовали 4 из 6 членов конкурсной комиссии. Двое из них – представители международных организаций, как предусмотрено процедурой конкурса.

Глава комиссии обратил внимание, что победа этих кандидатов не означает, что они набрали наибольшее количество баллов на всех этапах, а скорее является баналированием между всеми требованиями.

Кандидаты проходили тестирование на знание законодательства и общие способности. У них были собеседования относительно доброчесности и компетентности. Также, как рассказали в комиссии, психологи составляли портреты участников конкурса.

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Сергей Гупяк набрал 97 (из 100) баллов во время тестирования на знание законодательства и 128 (из 140) – в тестах на общие способности. У Семена Кривоноса было 99 баллов за знание законодательства, 122 за общие способности. Роман Осипчук получил 95 баллов за знание законодательства и 123 за общие способности.

Ко всем трем кандидатам были вопросы при оценке их доброчесности, однако, по мнению комиссии, они предоставили в ответ необходимые объяснения и документы. Только по Осипчуку остались вопросы, ответами на которые удовлетворились не все члены комиссии. При этом психологический портрет Осипчука и его черт как руководителя, по словам главы комиссии, был одним из наилучших.

Что было ранее:

  • Журналисты обнаружили связи некоторых кандидатов на директора НАБУ с Офисом президента и коррупционными скандалами. При этом одного из претендентов, расследовавшего дело в отношении заместителя главы ОП Олега Татарова, – исключили из конкурса.

Темы: НАБУ
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