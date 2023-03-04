Россияне безуспешно пытаются окружить Бахмут – сводка Генштаба

Ситуация вокруг Бахмута по состоянию на 4 марта, скриншот deepstatemap

Российские войска в субботу продолжают безуспешные наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара, в частности безуспешно пытаются окружить Бахмут.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжает безуспешные наступательные действия в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара".

Детали: В течение суток противник нанес 4 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня. В частности, по жилым домам и гражданской инфраструктуре Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, есть погибшие и раненые среди мирного населения.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бачевск, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариково, Ходино, Рыжевка, Атинское, Голышевское, Павловка и Садки Сумской области и районов 22 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Гранов, Глубокое, Верхняя Писаревка, Гатище, Волчанск, Вильча, Бочковое, Ольховатка, Двуречанское и Двуречная.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжал вести наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Среди них - Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крохмальное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Белогоровка Луганской области и Терны, Спирное, Федоровка и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытается окружить город Бахмут. В течение суток наши воины отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Григорьевка и Бахмут Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Орехово-Васильевка, Зализнянское, Дубово-Васильевка, Бахмут, Клещеевка, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Предтечино, Александро-Шультино, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк.

ВИДЕО ДНЯ

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское и Красногоровка. Осуществил артиллерийские и минометные обстрелы в районах более 20 населенных пунктов. В частности, Каменки, Авдеевки, Ласточкино, Красногоровки, Невельского, Марьинки, Георгиевки, Богоявленки, Угледара и Временки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления. Осуществил артиллерийские обстрелы районов более 30 населенных пунктов. Среди них - Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области; Красный Маяк, Казацкое, Ивановка, Антоновка и Инженерное Херсонской области и город Херсон, а также город Очаков Николаевской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам и 1 - по складу боеприпасов противника.