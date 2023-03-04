Массового отвода войск из Бахмута не происходит – Восточная группировка
Россия не взяла под контроль город Бахмут в Донецкой области, массового отвода оттуда украинских войск не происходит.
Источник: представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии CNN
Прямая речь: "Бои в Бахмуте ведутся больше на окраинах, а сам город контролируется украинскими Силами обороны: Вооруженными силами Украины, Пограничной службой и Национальной гвардией...
Массового отвода украинских войск также не происходит".
Детали: В ответ на сообщения о выводе некоторых подразделений Череватый отметил, что украинские войска проводят контролируемую, плановую ротацию позиций в Бахмуте.
По состоянию на субботу, по его словам, боевые действия велись вокруг Бахмута, в селах Васюковка и Дубово-Васильевка к северу от города, а также в селах Ивановское и Богдановка к западу от него.
"Только вблизи Бахмута состоялся 21 вражеский обстрел с применением различных артиллерийских систем и РСЗО, а также 9 боевых столкновений. Всего на этом фронте состоялся 131 обстрел и 38 боевых столкновений", - сообщил Череватый.
По его словам, более 150 российских военнослужащих погибли, 239 получили ранения, трое попали в плен.