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Массового отвода войск из Бахмута не происходит – Восточная группировка

Катерина ТищенкоСуббота, 4 марта 2023, 22:19
фото Дмитрия Ларина, УП

Россия не взяла под контроль город Бахмут в Донецкой области, массового отвода оттуда украинских войск не происходит.

Источник: представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии CNN

Прямая речь: "Бои в Бахмуте ведутся больше на окраинах, а сам город контролируется украинскими Силами обороны: Вооруженными силами Украины, Пограничной службой и Национальной гвардией...

Массового отвода украинских войск также не происходит".

Детали: В ответ на сообщения о выводе некоторых подразделений Череватый отметил, что украинские войска проводят контролируемую, плановую ротацию позиций в Бахмуте.

По состоянию на субботу, по его словам, боевые действия велись вокруг Бахмута, в селах Васюковка и Дубово-Васильевка к северу от города, а также в селах Ивановское и Богдановка к западу от него.

"Только вблизи Бахмута состоялся 21 вражеский обстрел с применением различных артиллерийских систем и РСЗО, а также 9 боевых столкновений. Всего на этом фронте состоялся 131 обстрел и 38 боевых столкновений", - сообщил Череватый.

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По его словам, более 150 российских военнослужащих погибли, 239 получили ранения, трое попали в плен.

Темы: БахмутвойнаВооруженные силы
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