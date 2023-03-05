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Пригожин поразмышлял об отходе от Бахмута и падении фронта до границ России

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 марта 2023, 10:23
Пригожин поразмышлял об отходе от Бахмута и падении фронта до границ России
ПРИГОЖИН, ФОТО: GETTY IMAGES

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уверен, что отступление его войск от Бахмута разрушит весь фронт, а потом Россия обвинит наемников в поражении на войне.

Источник: Пригожин в видеообращении

Прямая речь Пригожина: "Если ЧВК "Вагнер" отступит от Бахмута, то весь фронт посыпется...

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Если ЧВК "Вагнер" сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация: понятно, что фронт посыпется до российских границ, может и дальше посыпется".

Детали: Пригожин жалуется, что власти России обвинят вагнеровцев в поражениях на войне, поскольку отступ наемников от Бахмута "вызовет "эффект пружины", а украинские силы со всех сторон прорвутся на территорию так называемой "ЛНР", сметут Луганск, Сорокино и выйдут на территорию России".

Дальше он допускает, что будет деоккупирован Крым.

ВИДЕО ДНЯ

Пригожин возмущается, что по этой причине Минобороны РФ не дает им боеприпасы и заключенных.

Видео со словами боевика появилось в сети поздно вечером 4 марта. На данный момент неизвестно, когда и где оно было записано. Пресс-служба Пригожина это видео не публиковала.

Темы: ПригожинБахмутвойнаРосcия
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