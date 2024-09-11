В ЕС согласились исключить из санкционного списка экс-гонщика РФ и мать Пригожина – СМИ
Послы Европейского Союза согласились продлить еще на полгода санкции против России, но решили исключить из санкционного списка российского экс-гонщика Никиту Мазепина и мать умершего главаря "вагнеровцев" Виолетту Пригожину.
Источник: редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, "Европейская правда"
Деталі: С момента полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел санкции против 2 300 человек и организаций. Каждые шесть месяцев действие этого черного списка должно продолжаться по единодушному согласию 27 стран-членов ЕС. Сейчас срок действия санкций истекает 15 сентября.
Венгрия на этот раз требовала исключить из списка несколько человек, прежде чем Будапешт даст зеленый свет на продление санкций. Некоторые из стран-членов, в частности Эстония, Латвия, Литва и Польша, заявили, что ЕС должен перейти от продления санкций каждые шесть месяцев к ежегодному решению, против чего выступает Будапешт.
Дипломаты ЕС сообщили, что был достигнут компромисс, согласно которому в силе останется шестимесячное продление, но из перечня будут исключены два человека.
EU ambassadors green lighted these removals and agreed to roll-over the rest of the 🇷🇺 sanctions https://t.co/GoEk5hdbHe— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 11, 2024ВИДЕО ДНЯ
Мазепин, бывший гонщик "Формулы-1" и сын российского олигарха Дмитрия Мазепина, в начале этого года выиграл дело в Суде ЕС об отмене санкций против него.
Пригожина, мать покойного лидера наемников группы Вагнера Евгения Пригожина, выиграла суд в прошлом году, но до сих пор остается под санкциями.
Весной в Брюсселе состоялась похожая дискуссия, в результате которой соучредитель российского интернет-гиганта "Яндекс" Аркадий Волож, бизнесмен Сергей Мндоянц и гражданин Словакии Юзеф Гамбалек, глава российского националистического мотоклуба "Ночные волки" в Европе, были исключены из санкционных списков ЕС.