В ЕС согласились исключить из санкционного списка экс-гонщика РФ и мать Пригожина – СМИ

Послы Европейского Союза согласились продлить еще на полгода санкции против России, но решили исключить из санкционного списка российского экс-гонщика Никиту Мазепина и мать умершего главаря "вагнеровцев" Виолетту Пригожину.

Источник: редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, "Европейская правда"

Деталі: С момента полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел санкции против 2 300 человек и организаций. Каждые шесть месяцев действие этого черного списка должно продолжаться по единодушному согласию 27 стран-членов ЕС. Сейчас срок действия санкций истекает 15 сентября.

Венгрия на этот раз требовала исключить из списка несколько человек, прежде чем Будапешт даст зеленый свет на продление санкций. Некоторые из стран-членов, в частности Эстония, Латвия, Литва и Польша, заявили, что ЕС должен перейти от продления санкций каждые шесть месяцев к ежегодному решению, против чего выступает Будапешт.

Дипломаты ЕС сообщили, что был достигнут компромисс, согласно которому в силе останется шестимесячное продление, но из перечня будут исключены два человека.

