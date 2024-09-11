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В ЕС согласились исключить из санкционного списка экс-гонщика РФ и мать Пригожина – СМИ

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 11 сентября 2024, 15:06

Послы Европейского Союза согласились продлить еще на полгода санкции против России, но решили исключить из санкционного списка российского экс-гонщика Никиту Мазепина и мать умершего главаря "вагнеровцев" Виолетту Пригожину.

Источник: редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, "Европейская правда"

Деталі: С момента полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел санкции против 2 300 человек и организаций. Каждые шесть месяцев действие этого черного списка должно продолжаться по единодушному согласию 27 стран-членов ЕС. Сейчас срок действия санкций истекает 15 сентября.

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Венгрия на этот раз требовала исключить из списка несколько человек, прежде чем Будапешт даст зеленый свет на продление санкций. Некоторые из стран-членов, в частности Эстония, Латвия, Литва и Польша, заявили, что ЕС должен перейти от продления санкций каждые шесть месяцев к ежегодному решению, против чего выступает Будапешт.

Дипломаты ЕС сообщили, что был достигнут компромисс, согласно которому в силе останется шестимесячное продление, но из перечня будут исключены два человека.

Мазепин, бывший гонщик "Формулы-1" и сын российского олигарха Дмитрия Мазепина, в начале этого года выиграл дело в Суде ЕС об отмене санкций против него.

Пригожина, мать покойного лидера наемников группы Вагнера Евгения Пригожина, выиграла суд в прошлом году, но до сих пор остается под санкциями.

Весной в Брюсселе состоялась похожая дискуссия, в результате которой соучредитель российского интернет-гиганта "Яндекс" Аркадий Волож, бизнесмен Сергей Мндоянц и гражданин Словакии Юзеф Гамбалек, глава российского националистического мотоклуба "Ночные волки" в Европе, были исключены из санкционных списков ЕС.

санкцииЕСПригожин
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