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В Воздушных силах рассказали, что нужно для защиты от новых российских бомб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 16:41
УПАБ-1500В, фото с сайта Defense Express

Для защиты от новых планирующих бомб, которые Россия начала применять против Украины, нужны современные истребители.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона

Детали: Игнат подтвердил информацию, что россияне начали использовать против Украины новые управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг.

Прямая речь: "Совершенно верно, так и есть, эта информация не является новой. Они (россияне - ред.) могут применять ракеты дистанционно, как они это делают с весны, но могут применять и управляемые авиационные бомбы. Ракетное вооружение тоже не безгранично у врага.

Планирующие бомбы, корректируемые авиационные бомбы, которые имеют крылья, могут залетать на десятки километров. Предположительно, истребитель-бомбардировщик Су-34, который был сбит, атаковал Украину именно такими бомбами.

Поэтому сейчас и идет речь о современных истребителях, которые могут доставать далеко. Почему нам нужны F-16 или другие самолеты? Для того, чтобы и этой угрозе противостоять, чтобы защитить наши города и села".

Больше деталей: Игнат отметил, что авиационные бомбы такого типа могут вызвать большие разрушения, чем ракеты.

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От самолетов, которые выпускают такие бомбы, может помочь защититься система Patriot, однако таких систем нужно много.

"Самолеты более мобильны, они могут вылетать на перехват тех же бомбардировщиков, и ракетами с дальностью более 150 км отгонять хотя бы те самолеты и не давать им возможность сбрасывать эти бомбы. Именно для этого нам нужны современные истребители. Потому что наши советские самолеты этого сделать не могут", - подчеркнул он.

Что предшествовало: 4 марта издание Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщило, что российские войска несколько недель назад впервые использовали против Украины новое и довольно опасное вооружение – управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В (индекс К029Б) весом 1500 кг.

Темы: Воздушные силы ВСУвойнаоружие
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