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В Воздушных силах рассказали, что нужно для защиты от новых российских бомб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 15:41
В Воздушных силах рассказали, что нужно для защиты от новых российских бомб
УПАБ-1500В, фото с сайта Defense Express

Для защиты от новых планирующих бомб, которые Россия начала применять против Украины, нужны современные истребители.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона

Детали: Игнат подтвердил информацию, что россияне начали использовать против Украины новые управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг.

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Прямая речь: "Совершенно верно, так и есть, эта информация не является новой. Они (россияне - ред.) могут применять ракеты дистанционно, как они это делают с весны, но могут применять и управляемые авиационные бомбы. Ракетное вооружение тоже не безгранично у врага.

Планирующие бомбы, корректируемые авиационные бомбы, которые имеют крылья, могут залетать на десятки километров. Предположительно, истребитель-бомбардировщик Су-34, который был сбит, атаковал Украину именно такими бомбами.

Поэтому сейчас и идет речь о современных истребителях, которые могут доставать далеко. Почему нам нужны F-16 или другие самолеты? Для того, чтобы и этой угрозе противостоять, чтобы защитить наши города и села".

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Больше деталей: Игнат отметил, что авиационные бомбы такого типа могут вызвать большие разрушения, чем ракеты.

От самолетов, которые выпускают такие бомбы, может помочь защититься система Patriot, однако таких систем нужно много.

"Самолеты более мобильны, они могут вылетать на перехват тех же бомбардировщиков, и ракетами с дальностью более 150 км отгонять хотя бы те самолеты и не давать им возможность сбрасывать эти бомбы. Именно для этого нам нужны современные истребители. Потому что наши советские самолеты этого сделать не могут", - подчеркнул он.

Что предшествовало: 4 марта издание Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщило, что российские войска несколько недель назад впервые использовали против Украины новое и довольно опасное вооружение – управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В (индекс К029Б) весом 1500 кг.

Темы: Воздушные силы ВСУвойнаоружие
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