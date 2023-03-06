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Орбан приедет в Киев "после выполнения всех условий" - Сийярто

"Европейская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 11:47

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев готовится и состоится "после выполнения всех условий".

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью хорватскому телеканалу N1, сообщает "Европейская правда".

"Мы получили приглашение, и сейчас нужно выполнить техническую часть подготовительных работ. После выполнения всех условий визит может состояться, но сейчас мы находимся на этапе технической подготовки", - сказал Сийярто.

На уточняющий вопрос, есть ли политическая воля осуществить визит, венгерский дипломат ответил, что "мы получили приглашение и ценим его".

"Недавно премьер-министр разговаривал с президентом Зеленским в Брюсселе. Мы всегда готовы к диалогу, надеемся, что диалог будет иметь смысл. Сейчас все готовим, посмотрим", - сказал он.

Виктор Орбан остается одним из немногих лидеров государств ЕС, которые не посетили Киев после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В феврале пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши подтвердил, что во время встречи в рамках саммита Европейского Союза в Брюсселе президент Владимир Зеленский пригласил Орбана посетить Украину.

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Впоследствии Сийярто сообщил, что МИД Венгрии работает над подготовкой визита премьер-министра Виктора Орбана в Киев.

Темы: КиевВенгрия
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