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Мобилизационный план не завершен – Резников

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 марта 2023, 11:50
Мобилизационный план не завершен – Резников
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ. ФОТО УП

Мобилизационный план, действующий с момента объявления военного положения в Украине, еще не завершен.

Источник: министр обороны Алексей Резников в интервью Лига.net

Прямая речь: "Мобилизационный план, который был объявлен с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще даже не завершен.

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У Генштаба есть потребность. Он четко знает необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов. Генштаб определяет задачи военкомам: план и категории специалистов.

Минобороны только осуществляет контроль и мечтает превратить бумажную мешанину в цифровизированный продукт. У нас есть этот продукт, он разработан. Мы просто не успели до конца внедрить. Это будет один из вызовов Виталия (Дейнеги новоназначенного заместителя министра обороны - ред.).

Напомним: Спикер Нацгвардии полковник Руслан Музычук объяснял, что плановая мобилизация и создание добровольческих бригад "Гвардии наступления" призваны в первую очередь сформировать резервы, штурмовые подразделения и обеспечить возможность ротации военных для выполнения задач по обороне государства.

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Темы: мобилизациявойнаМинобороныРезников
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