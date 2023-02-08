Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В НГУ объяснили цели мобилизации и "Гвардии наступления": нужны резервы и подкрепление

Валентина РоманенкоСреда, 8 февраля 2023, 16:26
В НГУ объяснили цели мобилизации и Гвардии наступления: нужны резервы и подкрепление
Руслан Музычук. фото НГУ

Плановая мобилизация и создание добровольческих бригад "Гвардии наступления" в первую очередь предназначены для формирования резервов, штурмовых частей и обеспечения возможности ротации военнослужащих для выполнения задач, связанных с обороной государства.

Источник: спикер Нацгвардии полковник Руслан Музычук в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Говоря о мобилизации (которая продолжается планово со времени полномасштабного вторжения -ред.), мы говорим, что должна увеличиваться в первую очередь и численность Вооруженных сил, НГУ, других военных формирований. Тем более, мы видим, какая ситуация сейчас на линии фронта, какие задачи у нас должны быть. Мы не должны забывать, что должны создавать резервы, есть также военнослужащие, которые находятся на линии фронта уже месяцами, и должны быть заменены.

Реклама:

Поэтому и мобилизация и комплектование этих штурмовых бригад выполняют одну задачу - направленную на безопасность страны, на нашу победу".

Детали: Кроме того, что враг не оставляет намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, он активизировался также на Лиманском и Купянском направлениях (по словам Музычука, только за прошедшие сутки 40 населенных пунктов попали в зону огневого воздействия там).

Растущие потери оккупантов свидетельствуют, что враг активно использует прежде всего живую силу, перебрасывает резервы и подразделения с других направлений. Силы же обороны Украины мужественно отражают попытки штурма и нападения, однако также нуждаются в усилении и ротации, чтобы обеспечить выполнение задач по линии фронта и на границе.

ВИДЕО ДНЯ

Относительно формирования штурмовых бригад МВД "Гвардии наступления", Музычук отметил достаточно высокую активность подачи заявок на вступление: со 2 февраля было подано уже более 9 тысяч анкет. Большая часть из них - на вступление в ряды добровольческих подразделений именно Нацгвардии.

Полковник отметил, что добровольческие подразделения НГУ и других военных формирований еще с 2014 года отважно проявили себя, имели победные бои, спецоперации, стали частью героической истории.

8 добровольческих штурмовых бригад МВД, которые будут создаваться, также будут соответствующим образом подготовлены, укомплектованы мотивированными бойцами, их ядро будут составлять военнослужащие, имеющие боевой опыт.

Все добровольцы должны пройти дальнейшие этапы: психологическое тестирование, медицинский осмотр, сдачу зачетов по физической подготовке.

На уточняющий вопрос Музычук отметил, что среди кандидатов, которые подаются, есть и женщины, средний возраст кандидатов - 33 года, самым молодым из них - 18 лет, есть также люди старше 60, которые тем не менее подают заявку, потому что отмечают, что имеют опыт прохождения службы в военных формированиях, правоохранительных органах, или же выполняли задачи в АТО или ООС в предыдущие годы.

Что предшествовало: 2 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в МВД начали формировать 8 штурмовых бригад "Гвардии наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.

3 февраля МВД отчиталось, что рекрутинговая кампания стартовала достаточно активно.

Всем военным, которые станут штурмовиками в "Гвардии наступления", обещают перечень социальных гарантий, среди которых - возможность получить жилье и лечение, а также обучение в вузах.

Темы: НацгвардияМВДвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Нацгвардия
Нацгвардейцы взяли в плен трех российских вояк под Бахмутом
ДТП со смертью нацгвардейца: дело экс-судьи Тандыра отправили в суд
Расстрел нацгвардейцев в Днепре: суд с октября 2022 года слушает свидетелей
Последние новости
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
Все новости...
Реклама: