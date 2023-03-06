Падение Бахмута не будет означать, что Россия изменила ход войны - глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что город Бахмут имеет больше символическое значение, чем оперативное, и его падение не обязательно будет означать, что Москва возобновила динамику своих военных усилий.

Об этом он сказал во время визита в Иорданию, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я думаю, что это больше символическое значение, чем стратегическое и оперативное", - сказал Остин журналистам, добавив, что он не берется прогнозировать, будет ли Бахмут захвачен российскими войсками, или когда именно.

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"Падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой борьбы", - добавил Остин.

Напомним, генерал-майор Вооруженных сил Австрии Бруно Гофбауэр считает, что город Бахмут не падет в ближайшее время.

Британская разведка 4 марта сообщала, что украинская оборона города Бахмут на Донбассе находится под все более сильным давлением, в городе и его окрестностях идут интенсивные бои.