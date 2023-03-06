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Смерть бойца ТРО на границе с Беларусью: его подразделение переместили на восток, в ВСУ говорят – планово

Ирина БалачукПонедельник, 6 марта 2023, 13:45
Смерть бойца ТРО на границе с Беларусью: его подразделение переместили на восток, в ВСУ говорят – планово
Украинские военные. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

В "Украинскую правду" обратились родственники погибшего вблизи украинско-белорусской границы военнослужащего теробороны Волыни Сергея Панасюка и сообщили, что подразделение, в котором служил Панасюк, внезапно перевели под Бахмут. У родных возникли подозрения, что это связано с тем, что правду об обстоятельствах смерти солдата хотят скрыть. В ВСУ говорят – передислокация плановая.

Источник: родственники погибшего и других бойцов из его подразделения в комментарии "Украинской правде", ответ Северного объединенного пресс-центра ВСУ на запрос "Украинской правды"

Детали: По словам родных военных, 1 марта, через несколько дней после гибели Панасюка (военный погиб утром 25 февраля – ред.), его побратимов срочно начали перебрасывать на бахмутское направление. По их словам, бойцов "перевозили с серьезным сопровождением, многим не дали даже попрощаться с родными".

Также родственники говорят, что солдат отправили без надлежащей экипировки, поэтому им пришлось срочно открывать сборы на тепловизоры, амуницию и т.д.

Кроме того, по словам родных, некоторым бойцам сказали, что их везут на полигон в Житомирской области, а другим – что на Запорожье. Но все они попали на Бахмутское направление.

"Украинская правда" по этому поводу обратилась с запросами в Генштаб ВСУ и в Объединенные силы ВСУ. 

В Северном объединенном пресс-центре ВСУ сообщили УП, что воинскую часть A7062, в которой служил Сергей Панасюк, действительно передислоцировали на восток, но сделали это планово, и это перемещение никак не связано с инцидентом вблизи границы.

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Дословно из ответа на запрос: "Передислокация воинской части A7062 осуществлялась планово в соответствии с решением руководства Вооруженных Сил Украины, с целью замены равнозначного подразделения Сил территориальной обороны, которое выполнило боевую задачу на востоке Украины и требовало соответствующей замены (ротации), обеспечения обороны и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины на других направлениях".

Детали: В Северном объединенном пресс-центре ВСУ подчеркнули, что на принятие решения о привлечении воинской части A7062 к выполнению боевых задач на востоке Украины инцидент с гибелью бойца неподалеку от границы с Беларусью никак не повлиял.

Сообщается, что указанное подразделение заранее и в плановом порядке было перемещено к месту выполнения боевой задачи на восток Украины. А решение о перемещении личного состава воинской части A7062 принималось с учетом "высокого уровня мотивированности, обученности и обеспеченности подразделения".

В пресс-центре отметили, что в течение 2022-2023 годов с личным составом подразделения проводилась индивидуальная и коллективная подготовка, уровень которой "является достаточным для выполнения боевых задач".

На вопрос, проходили ли бойцы медосмотр перед отправкой на фронт, в ответе на запрос напомнили, что "медицинский осмотр проводится прямыми начальниками от командира отдельной части, ему равных и выше" и что обязательным является медосмотр только в отдельных случаях, как, например, принятие на военную службу по контракту или в случае решения вопроса о службе военнослужащего сверх предельного возраста.

В Северном объединенном пресс-центре ВСУ сообщили, что на момент передислокации воинской части A7062 в зону выполнения боевых задач "ни один военнослужащий жалоб на состояние здоровья не высказывал и за медицинской помощью к врачам медицинского пункта воинской части не обращался".

Также в ответе на запрос добавили, что "в течение года военнослужащие с жалобами на состояние здоровья направлялись на обследование, лечение и направлялись на военно-врачебную комиссию при Луцком военном госпитале".

А в случае жалоб военнослужащих в возрасте старше 50 лет на состояние здоровья – их направляли "на углубленное медицинское обследование в районные больницы по месту дислокации подразделений".

 

Предыстория:

  • 27 февраля стало известно, что на украинско-белорусской границе во время выполнения боевого задания погиб 33-летний военнослужащий теробороны Волыни Сергей Панасюк, обстоятельства смерти расследуются.
  • Сообщалось, что военный погиб на рассвете 25 февраля, но обстоятельства произошедшего неизвестны. 
  • Сергей Панасюк был участником АТО. В ряды теробороны стал в первые дни полномасштабного вторжения. Был командиром стрелкового взвода. У него остались дочь и сын.
  • В соцсетях появилась непроверенная информация о якобы вражеском обстреле со стороны Беларуси. Пограничный комитет РБ отрицал, что с их стороны велась стрельба.

Темы: УкраинавойнаВооруженные силы
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