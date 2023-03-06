"Люди лежали на дороге и медленно умирали": объявлены подозрения за расстрел колонны в Ирпене

Национальная полиция сообщила трем российским оккупантам подозрения в расстреле гражданских на Киевщине.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: По данным следствия, всего 5-6 марта 2022 года на улицах Олега Кошевого и Независимости в Ирпене российские военные расстреляли 10 транспортных средств: погибли 9 гражданских людей, которые пытались эвакуироваться, 12 - получили ранения.

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Сейчас следователи полиции установили трех военнослужащих ВС РФ, которые причастны к расстрелу эвакуационной колонны.

Это - командир разведывательной роты 173-го отдельного разведывательного батальона и два военных 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Им сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.

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6 марта 2022 года в 07:30 решили эвакуироваться из города жители ЖК "Версаль Парк". Они собрали имеющиеся у них гражданские автомобили - 12 машин - и начали собирать желающих людей для выезда из города, ведь не у всех были автомобили. Люди наклеили на свои авто листы с надписями "Дети" и "Эвакуация", чтобы обозначить, что это - гражданские транспортные средства.

Прямая речь старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления НПУ Ивана Дулкая: "Первым в колонне двигался автомобиль "Ауди А5", в котором находился водитель и семья с полуторагодовалым ребенком. В автомобиль прилетела граната, от чего правая передняя часть взорвалась. Водитель погиб на месте. А пассажир еще долгое время лежал на земле и умирал от полученных ранений. Женщине с ребенком удалось выжить и не получить серьезных травм.

После подрыва первого автомобиля другие четыре, которые двигались за ними, попытались проехать вперед. Но под шквальным огнем водители наезжали на препятствия, останавливались и попадали в ловушку:

Оккупанты видели и понимали, что это гражданские лица, которые не представляют никакой угрозы, но все равно продолжали их расстреливать....

После расстрела транспортных средств российские военные вывели из автомобилей всех, кто мог самостоятельно идти, и отвели к захваченному дому, где удерживали несколько часов. Через некоторое время оккупанты решили отпустить людей, которые остались живы, но при этом они не позволили забрать тяжелораненых, которые лежали на земле и медленно умирали. Как и не позволили забрать тела погибших... Другим автомобилям, которые двигались в колонне, удалось остановиться вовремя, развернуться и спастись от российского огня...

Зверства и издевательства оккупантов над гражданскими уже никого не удивляют. Но то, что они делали с людьми, никогда никого не оставит равнодушным. И основная задача правоохранителей - идентифицировать военных преступников и привлечь их к ответственности как в украинских, так и в международных судах".

Детали: Указано, что следователи идентифицировали еще 20 военнослужащих 137-го гвардейского парашютно-десантного полка и 173-го отдельного гвардейского разведывательного батальона 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Поэтому после сбора полной доказательной базы их причастности к совершению военных преступлений по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора оккупантам объявят подозрения.

За убийства, изнасилования, пытки и мародерство им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.