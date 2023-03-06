Пограничники показали, как уничтожили штурмовиков "Вагнера" в Бахмуте

Украинские пограничники показали, как ликвидировали "вагнеровцев"-штурмовиков в Бахмуте Донецкой области.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Дословно: "На днях группа "вагнеровцев" пыталась атаковать один из опорных пунктов наших защитников на Бахмутском направлении. В ближнем бою штурмовиков остановили. Потеряв часть сил, враг начал отходить.

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Аэроразведка Нацгвардии выследила беглецов, а пограничники-минометчики уничтожили не менее 7 захватчиков".

Детали: В ГПСУ уточнили, что видео снято в Бахмуте.