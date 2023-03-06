Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пограничники показали, как уничтожили штурмовиков "Вагнера" в Бахмуте

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 марта 2023, 22:56
Пограничники показали, как уничтожили штурмовиков Вагнера в Бахмуте
Фото: скин из видео ГПСУ

Украинские пограничники показали, как ликвидировали "вагнеровцев"-штурмовиков в Бахмуте Донецкой области.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы 

Дословно: "На днях группа "вагнеровцев" пыталась атаковать один из опорных пунктов наших защитников на Бахмутском направлении. В ближнем бою штурмовиков остановили. Потеряв часть сил, враг начал отходить. 

Реклама:

Аэроразведка Нацгвардии выследила беглецов, а пограничники-минометчики уничтожили не менее 7 захватчиков".

Детали: В ГПСУ уточнили, что видео снято в Бахмуте.

Темы: БахмутПограничная службаВагнервойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
Все новости...
Реклама: