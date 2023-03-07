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США оценивают навыки украинских пилотов для возможного обучения на F-16 – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 7 марта 2023, 02:55
США оценивают навыки украинских пилотов для возможного обучения на F-16 – СМИ
САМОЛЕТ F-16. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Военно-воздушные силы США на базе в Аризоне проверяют навыки украинских пилотов для возможного обучения на истребителях F-16.

Источник: CNN

Дословно: "Два украинских пилота сейчас находятся на военной базе в США, где их навыки проверяют на авиасимуляторах, чтобы понять, сколько времени им понадобится, чтобы научиться управлять различными военными самолетами, включая F-16". 

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Детали: Американский чиновник рассказал изданию, что украинские пилоты прибыли в Тусон, штат Аризона, для ознакомления в рамках постоянного диалога между украинскими и американским военными.

"Это, по сути, общение с персоналом ВВС и наблюдение за тем, как работают ВВС США", – сообщил он.

CNN отмечает, что хотя пока нет никаких признаков летной подготовки украинских пилотов, их присутствие на базе в Аризоне может означать, что США не полностью закрыли двери для предоставления Украине F-16.

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Сообщается, что оценку навыков украинских пилотов проводит 162 истребительный авиаполк Национальной гвардии Аризоны, который специализируется на учениях на истребителях F-16.

Источник также сообщил CNN, что вскоре еще 10 украинских пилотов могут приехать в США для аналогичной оценки и аттестации.

Что этому предшествовало:

  • 6 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что двое украинских пилотов отбыли в США для анализа навыков и потребностей потенциальной учебной базы по подготовке управлением современными самолетами.
  • Ранее Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США определил, что возможность отправки истребителей F-16 в Украину "не является мудрым использованием ресурсов, необходимых для победы в войне".

Темы: СШАВооруженные силыУкраина
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