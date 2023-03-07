США оценивают навыки украинских пилотов для возможного обучения на F-16 – СМИ

Военно-воздушные силы США на базе в Аризоне проверяют навыки украинских пилотов для возможного обучения на истребителях F-16.

Источник: CNN

Дословно: "Два украинских пилота сейчас находятся на военной базе в США, где их навыки проверяют на авиасимуляторах, чтобы понять, сколько времени им понадобится, чтобы научиться управлять различными военными самолетами, включая F-16".

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Детали: Американский чиновник рассказал изданию, что украинские пилоты прибыли в Тусон, штат Аризона, для ознакомления в рамках постоянного диалога между украинскими и американским военными.

"Это, по сути, общение с персоналом ВВС и наблюдение за тем, как работают ВВС США", – сообщил он.

CNN отмечает, что хотя пока нет никаких признаков летной подготовки украинских пилотов, их присутствие на базе в Аризоне может означать, что США не полностью закрыли двери для предоставления Украине F-16.

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Сообщается, что оценку навыков украинских пилотов проводит 162 истребительный авиаполк Национальной гвардии Аризоны, который специализируется на учениях на истребителях F-16.

Источник также сообщил CNN, что вскоре еще 10 украинских пилотов могут приехать в США для аналогичной оценки и аттестации.

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