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СБУ схватила "мастера" российской разведки, который пытался завербовать мэра Очакова

Станислав ПогориловВторник, 7 марта 2023, 10:55
СБУ схватила мастера российской разведки, который пытался завербовать мэра Очакова
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности в время спецоперации задержала советника мэра Очакова Николаевской области, который по заданию российских спецслужб пытался завербовать главу города.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "В результате масштабной спецоперации в Очакове задержан агент главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ), который собирал разведданные для захвата украинского города".

Детали: По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет об экс-командире 73-го морского центра спецназначения Эдуарде Шевченко. Он является кавалером орденов "За мужество" (I, II и III степеней), имеет два ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней.

По данным следствия, 55-летний мужчина, который занимал должность советника мэра Очакова, добровольно согласился сотрудничать с российскими спецслужбами.

Под псевдонимом "мастер" бывший командир одного из центров специальных операций ВСУ на постоянной основе получал задания от российской разведки.

В январе 2023 года подозреваемый получил задание завербовать Очаковского городского голову и обеспечить его лояльность и поддержку действий РФ, вплоть до "сдачи города".

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Первым этапом преступного плана должна была быть вербовочная беседа при посредничестве подозреваемого путем телефонного звонка. Советник должен был подготовить к этому мэра города.

В конце января подозреваемый сообщил городскому голове о том, что с ним намерены пообщаться представители России. В тот же день в Telegram он отчитался своему куратору о промежуточных результатах вербовки мэра.

Мэр Очакова, в свою очередь, сообщил в областное СБУ о противоправных действиях своего помощника.

СБУ задержала советника, ему объявлено о подозрении, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

Темы: СБУНиколаевская областьколлаборационизмшпионаж
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