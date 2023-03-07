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В январе Резникову начислили более 100 тысяч гривен зарплаты

Ольга КириленкоВторник, 7 марта 2023, 11:25
В январе Резникову начислили более 100 тысяч гривен зарплаты
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

В январе 2023 года министру обороны Украины Алексею Резникову начислили 106 801 гривню зарплаты.

Источник: ответ Департамента социального обеспечения Минобороны на запрос УП

Детали: В сумму в более 106 тысяч гривен вошел должностной оклад на 69 336 гривен, 13 867 гривен надбавки за работу в условиях режимных ограничений, 13 867 гривен надбавки за работу экспертом по вопросам государственной тайны и 9 730 гривен за командировку.

Ежемесячной премии и помощи для решения социально-бытовых вопросов Резников не получал.

С учетом налогов из более 106 тысяч гривен "на руки" министр обороны получил 85 975 гривен.

За аналогичный месяц прошлого года Резников получил несколько меньшую сумму - 99 358 гривен или 79 983 гривен "на руки".

 
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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Почти все депутаты Верховной Рады получили стопроцентную надбавку к своему должностному окладу за январь 2023 года за "интенсивность труда". 
  • 1 февраля в Украине изменились правила начисления денежных выплат для военнослужащих и в целом Сил обороны. Военные, которые находятся далеко в тылу, вне зоны боевых действий и не выполняют задач на востоке, юге или севере страны, не будут получать дополнительную ежемесячную выплату в 30 тысяч гривен.

Темы: Кабинет министровзарплаты
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