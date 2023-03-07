По всей Украине второй раз за утро объявили воздушную тревогу

Власти второй раз за утро 7 марта объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины. Опасность продолжалась 20 мин.

Источник: карта тревог

Детали: В 12:22 сирены начали звучать в столице и в центральных областях. А еще через несколько минут распространились на всю территорию страны.

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Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Обновлено. В 12:41 тревоги начали отменять. Сначала отбой прозвучал в Киеве, восточных и западных областях. А через несколько минут тревоги отменили по всей Украине. Опасность продолжалась 20 мин.

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