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РФ потеряла до 30 тысяч "вагнеровцев" в боях за Бахмут, каждый третий погиб - западная разведка

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 17:32

Западная разведка оценивает потери России в боях за город Бахмут Донецкой области в последние месяцы в 20-30 тысяч наемников частной военной компании "Вагнера", причем погибших среди них может быть примерно треть.

Об этом на брифинге для журналистов во вторник заявил высокопоставленный чиновник одной из стран Запада, пишет "Европейская правда" со ссылкой на британское издание The i Paper.

По его словам, на Западе видят все больше доказательств того, что российские призывники отказываются идти в бой в других горячих точках вдоль линии фронта, в частности в район города Угледар Донецкой области, где ежедневно "гибнут или получают ранения сотни российских солдат".

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Также западные чиновники считают, что в ЧВК "Вагнера" исчерпывается резерв, поскольку количество мужчин призывного возраста в российских тюрьмах, откуда вербуют "вагнеровцев" начинает уменьшаться.

"Уровень смертности у "Вагнера" значительно выше, чем в российских вооруженных силах. Бахмут не был успешным для россиян. Они воюют уже полгода. Там мы наблюдаем действительно ужасный уровень российских потерь за очень минимальную территориальную выгоду, и российская армия действительно в плохом состоянии", - подчеркнул западный чиновник.

Собеседник уточнил, что числовыми данными по потерям со стороны Украины он не располагает, но они "значительно ниже", чем у России. Также, по его словам, Запад считает решение Киева продолжать защищать "город, который не является тактически важным", правильным.

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"Они убивают там много русских. Это вполне может продолжаться еще месяц, или же Украина может решить отступить из города", - пояснил он.

Как сообщалось, разведка НАТО оценивает потери российской стороны в боях за Бахмут как такие, что в пять раз превышают украинские. В то же время британская разведка утверждает, что украинская оборона Бахмута продолжает истощать силы и украинских защитников, и российских захватчиков.

Темы: ВагнерБахмутвойнаРосcия
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