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В бою под Бахмутом погиб Герой Украины "Да Винчи"

Валентина Романенко, Евгений КизиловВторник, 7 марта 2023, 18:58
В бою под Бахмутом погиб Герой Украины Да Винчи
Дмитрий Коцюбайло, фото ОП

На фронте погиб доброволец ДУК "Правый сектор" Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, известный по позывному "Да Винчи".

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, - Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину.

Он с 2014 года защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины.

Уже более девяти лет украинские герои в жестоких боях за государство борются за будущее для Украины. Спокойствие и относительная безопасность в тыловых городах - это их подвиг. Наша уверенность в победе Украины - это их стойкость и сила.

Украина всегда будет помнить своих героев. Наша память о них не сгинет. Сгинет этот враг, который пришел в Украину.

67-я бригада, воины, слава вашей храбрости! Все украинцы, кто сражается за Бахмут, слава вашему героизму! Спасибо всем воинам, чья стойкость и настойчивость уничтожают армию оккупанта на Донбассе! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!"

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Детали: Коцюбайло было 27 лет. Младший лейтенант возглавлял отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" в составе 67-й отдельной механизированной бригады.

"Да Винчи" находился на фронте с начала российско-украинской войны. В 2014 году получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области.

После выздоровления, через три месяца реабилитации вернулся на фронт, где продолжил отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Указом президента Зеленского от 30 ноября 2021 года Коцюбайло было присвоено звание Героя Украины.

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Темы: Зеленскийжертвывойна
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