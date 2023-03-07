Зеленский: Захват Бахмута откроет РФ путь к другим городам, но никто не должен быть окружен

Президент Владимир Зеленский заявил, что захват Бахмута откроет для России путь к другим населенным пунктам Донецкой области, поэтому украинские защитники продолжат защищать город, однако "никто не должен быть окружен".

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью CNN

Прямая речь: "Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск, для россиян будет открыта дорога после Бахмута в другие города Украины, в Донецком направлении.

Вот почему наши ребята стоят там".

Детали: По его словам, для Украины оборона Бахмута – тактическое решение. В то же время Россия пытается получить "хоть какую-то победу", даже разрушив все в городе и убив местных жителей.

Зеленский отметил, что если Россия сможет "поставить свой маленький флажок" на вершине Бахмута, это поможет "мобилизовать российское общество для того, чтобы создать эту идею, что они являются такой мощной армией".

В то же время президент заявил, что нужно "в первую очередь думать о людях, и никто не должен быть окружен".

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Прямая речь: "Военные сами видят, что мы должны оставаться там сильными, несмотря на то, что Россия разрушила весь город и все, что там было. Военные помогали детям, гражданским выезжать из города - даже до сегодняшнего дня люди выезжали из Бахмута. Мы помогали всем".

Больше деталей: СNN подчеркивает, что сам Бахмут не имеет значительной стратегической ценности, однако его сообщение с Краматорском и Славянском - двумя густонаселенными промышленными центрами на северо-западе - означает, что эти города могут быть следующими для России.