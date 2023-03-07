Вопрос разрешений для выезда мужчин за границу вынесут на Ставку – Данилов

На ближайшем заседании Ставки главнокомандующего рассмотрят вопрос, касающийся разрешений на временный выезд мужчин за границу.

Источник: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, передает "Радио Свобода"

Прямая речь: "К сожалению, не все понимают, когда государство дает возможность рабочей командировки за границу, надо обязательно возвращаться. У нас был досадный пример, когда Министерство культуры предоставило разрешение в декабре - шесть человек поехали представлять страну как артисты. К сожалению, они не вернулись в Украину. Более того, нагло начинают комментировать и выкладывать в соцсети, что они такие умные, что кто-то должен воевать...

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На заседании Ставки, которое будет в ближайшее время созвано по поручению президента, вопрос - кто, сколько, какие ведомства давали разрешения - будет на повестке дня. Министры будут иметь отчеты на заседание Ставки".

Детали: Данилов также отметил, что поддерживает изменения в законодательство, направленные на "усиление этих процессов" - условий выезда мужчин призывного возраста за границу.

В то же время в Министерстве культуры и информполитики сообщили, что с целью предотвращения нарушений правил пересечения государственной границы вместе с правоохранительными органами будут инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда мужчин-артистов.

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Что предшествовало: Ранее стендап-комик Андрей Щегель заявил, что уехал в Турцию несмотря на то, что имел три повестки в военкомат, поскольку считает себя "свободным человеком". Он пояснил, что нашел способ выехать за пределы Украины и "пожить в комфортной психологической обстановке", получив разрешение на концертную деятельность в иностранном государстве от Минкульта.

Щегель также добавил, что считает страну "фикцией" и не испытывает угрызений совести из-за того, что его соотечественники вынуждены гибнуть на фронте. "Я исхожу из того, что это выбор ребят - погибать", - заявил он.

После этого заявления комика Министерство культуры и информационной политики подало на утверждение Кабмина более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста, в частности артистов.

Во время военного положения, которое действует в Украине после начала полномасштабного вторжения России, гражданам Украины призывного возраста запрещен выезд за границу, но определенным категориям граждан могут выдавать временное разрешение на пересечение границы. Такое разрешение предусматривает обязательное возвращение в Украину.