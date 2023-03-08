"России должно быть стыдно": США прокомментировали расстрел военнопленного украинца

Представитель государственного департамента США Нед Прайс на брифинге во вторник заявил, что ведомству известно о видео с расстрелом военнопленного украинца, как считается, российскими военными, и осудил их.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Ужасные кадры казни безоружного украинца после того, как он произнес простое приветствие "Слава Украине", просто поражают своим варварством. Мы считаем, что России должно быть стыдно", - подчеркнул представитель Госдепа.

Он добавил, что снятое зверство российских войск свидетельствует о том, как Россия "пренебрегает основными правилами войны, элементарной человечностью, элементарной порядочностью".

"К сожалению, это, наверное, не последний случай, который фиксируют наши украинские партнеры относительно потенциальных военных преступлений, которых сейчас насчитывается десятки тысяч", - отметил Прайс.

Напомним, накануне в сети появилось видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. В последние мгновения своей жизни украинский пленный произнес "Слава Украине!", судя по видео.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного.

ВИДЕО ДНЯ

По предварительной информации, погибшим от рук оккупантов за возглас "Слава Украине!" является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура.