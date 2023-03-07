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"Слава Украине!": побратимы из 30-й бригады назвали имя расстрелянного военного

Валентина Романенко, Ирина БалачукВторник, 7 марта 2023, 14:24
Слава Украине!: побратимы из 30-й бригады назвали имя расстрелянного военного

По предварительной информации, погибшим от рук оккупантов за возглас "Слава Украине!" является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура.

Источник: пресс-служба бригады в соцсетяхГенштаб ВСУ, представитель 30 ОМБр в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Вчера в социальных сетях и средствах массовой информации была обнародована видеозапись расстрела военнослужащего Вооруженных сил Украины, которого российские оккупанты казнили после его слов "Слава Украине!"

По предварительным данным, погибшим является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура".

Детали: Указано, что Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут.

Сейчас тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории.

В бригаде отмечают, что окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз.

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Дословно Генштаб: "Расстрел безоружного пленного - циничное и дерзкое пренебрежение нормами международного гуманитарного права и обычаев войны. Так поступают никчемные убийцы, но не воины. Российские оккупанты в очередной раз показали, что главной их целью в Украине является только зверское истребление украинцев.

Ни одна смерть нашего воина не останется без возмездия. Но мы сделаем это законным и справедливым способом - на поле боя, в суде или в международном трибунале.

С холодной головой, с соблюдением правил войны и с честью мы обязательно отомстим за каждого! Вечная память и Слава Герою!".

Обновлено: В 30-й ОМБр в комментарии "Украинской правде" сообщили, что Тимофей Шадура, 1982 года рождения, был мобилизован в декабре 2022 года.

Согласно данным, которые предоставил сам военнослужащий, когда пришел в бригаду, он имел боевой опыт и ранее проходил срочную службу в 92 бригаде (но время не указано, когда это было - ред.).

Шадура родом и проживал в с. Малая Деревичка Любарского района Житомирской области. Там живут мать героя и двое его братьев.

Сам Шадура в предоставленных им данных для 30 ОМБр указал, что он не женат.

Предистория:

  • 6 марта в сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. В последние мгновения своей жизни украинский пленный сказал "Слава Украине!", судя по видео.
  • Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео, на котором российские захватчики расстреливают безоружного украинского солдата.
  • Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал "очередным военным преступлением России" расстрел украинского военного.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного, о чем стало известно в понедельник.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с расстрелом оккупантами украинского военного, который сказал "Слава Украине".
  • В соцсетях появилось несколько предположений относительно имени погибшего. Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала дождаться официального подтверждения личности украинского военного, видео с расстрелом которого было обнародовано накануне.

Темы: война
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