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Белый дом назвал причины, почему США помогают Украине

Ольга ГлущенкоСреда, 8 марта 2023, 04:46
Белый дом назвал причины, почему США помогают Украине
Джон Кирби. Фото gettyimages

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби озвучил причины, почему Штатам важно и в дальнейшем помогать Украине.

Источник: Кирби во время брифинга, цитирует Голос Америки

Детали: В частности, чиновник озвучил предостережение, что американцам поражение Украины стоило бы в будущем больше денег и даже "американской крови".

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Кирби пришлось отвечать на просьбу журналиста объяснить американским избирателям, которые "не полностью или не четко понимают, почему для Соединенных Штатов важно так активно быть приобщенными к войне в Украине".

Представитель Белого дома прежде всего порекомендовал послушать выступление президента США Джо Байдена в Варшаве, где он "очень четко и убедительно объяснил, почему Украина имеет значение и почему эта война имеет значение".

А также сформулировал 3 следующие причины, почему следует помочь Украине одержать победу на поле боя.

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Первую причину он назвал "война за независимость".

"Банально, но правда, - сказал Кирби, - Это война за независимость, за законное право существовать как страна. Если какая-то нация на планете понимает суть этого, то это именно Соединенные Штаты Америки, потому что нам пришлось бороться за свою независимость по крайней мере дважды".

"И нам нужна была иностранная помощь для этого", - добавил координатор Совета нацбезопасности по стратегической коммуникации.

Вторая причина, по словам чиновника, "продовольственный кризис и глобальный экономический эффект".

"Тех, кто может подумать, что война в Украине настолько далеко, что это не влияет на них, я бы попросил вспомнить лето и высокие цены на газ... посмотреть в целом на экономический эффект (действий России - ред.), на (вызванную войной - ред.) продовольственную незащищенность глобального юга и стран среднего достатка, дефицит продуктов питания, энергетическую незащищенность".

Наконец Кирби назвал влияние оружия президента России Владимира Путина на мир.

По его словам, если партнеры "сложат руки" и просто позволят Путину "получить то, что он хочет" - захватить Украину, то на этом президент РФ не остановится. Какой будет его следующая цель, - спрашивает Кирби, - И сколько еще денег и крови, в частности американской крови, это повлечет за собой?".

Темы: СШАпомощь УкраиневойнаРосcия
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