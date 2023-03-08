Кремль отреагировал на статьи о "Северных потоках": Скоординированный вброс

В администрации Путина статьи об "украинском следе" в организации подрыва газопроводов "Северных потоках" назвали "скоординированным вбросом".

Источник: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому изданию "РИА Новости"



Прямая речь Пескова: "Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ".

Детали: Пресс-секретарь Путина заявил, что чиновники из США не могут "что-то предполагать" по данному вопросу, так как эта страна не ведет свое расследование взрывов.

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Он также добавил, что Россию не допустили до расследования этого "чудовищного преступления".

Песков считает, что "страны-акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет".

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