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Кремль отреагировал на статьи о "Северных потоках": Скоординированный вброс

Ирина БалачукСреда, 8 марта 2023, 08:52
Кремль отреагировал на статьи о Северных потоках: Скоординированный вброс
Взрыв на "Северном потоке". Фото Danish Defence

В администрации Путина статьи об "украинском следе" в организации подрыва газопроводов "Северных потоках" назвали "скоординированным вбросом".

Источник: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому изданию "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ".

Детали: Пресс-секретарь Путина заявил, что чиновники из США не могут "что-то предполагать" по данному вопросу, так как эта страна не ведет свое расследование взрывов.

Он также добавил, что Россию не допустили до расследования этого "чудовищного преступления".

Песков считает, что "страны-акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет".

Предыстория:

  • 7 марта авторитетное американское либеральное издание The New York Times также опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.
  • А по данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.
  • Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и не имеет информации о каких-то проукраинских агентах, которые могли это сделать.
  • Германия и Соединенные Штаты призвали дождаться официальных результатов расследования диверсий на "Северных потоках" в Балтийском море осенью 2022 года, прежде чем говорить о вероятной причастности тех или иных сторон к ней.

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Темы: Северный поток-2Росcиявзрыв
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