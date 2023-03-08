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Генсек НАТО: Нельзя исключать, что Бахмут в конце концов упадет в ближайшие дни

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 13:42
Генсек НАТО: Нельзя исключать, что Бахмут в конце концов упадет в ближайшие дни
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни, однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.

Об этом он сказал, прибыв на встречу министров обороны стран ЕС в Стокгольме в среду, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам Столтенберга, в последние месяцы вокруг Бахмута шли ожесточенные бои, при этом Россия бросала на это направление все новую живую силу и технику.

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"То, чего России не хватает качественно, они пытаются компенсировать количественно. Они понесли большие потери. Но в то же время мы не можем исключить, что Бахмут в конце концов может пасть в ближайшие несколько дней", - сказал Столтенберг.

По его словам, если это случится, то это не обязательно будет отражать переломный момент в войне.

"Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию. Мы должны продолжать поддерживать Украину", - отметил генсек Альянса.

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Накануне британская разведка сообщала, что украинская оборона Бахмута продолжает истощать силы украинских защитников и российских захватчиков.

Западная разведка оценивает потери России погибшими и ранеными в боях за город Бахмут в последние месяцы в 20-30 тысяч наемников частной военной компании "Вагнера".

Темы: БахмутУкраинавойнаРосcия
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