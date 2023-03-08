Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гутерреш: Конечная цель – справедливый мир в Украине согласно Уставу ООН

"Украинская правда"Среда, 8 марта 2023, 15:11

Конечной целью Организации Объединенных Наций в контексте развязанной Россией войны против Украины является достижение справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Источник: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Киеве во время общения со СМИ вместе с президентом Владимиром Зеленским, "Укринформ"

Прямая речь Гуттереша: "Позиция ООН абсолютно четкая: российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права. Суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины должны быть сохранены в соответствии с международно признанными границами Украины. 

Реклама:

Наша конечная цель также понятна – справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом и резолюцией Генассамблеи по случаю годовщины начала войны".

Детали: Гуттереш добавил, что пока это не достигнуто, ООН продолжит работать для облегчения страданий людей в Украине и минимизации глобальных последствий войны.

Генсек ООН также выразил солидарность с пострадавшими от войны – теми, кто потерял близких, был вынужден бежать от российской агрессии, теми, кто лишился жизни.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы должны обеспечить эффективную ответственность в отношении этого", – подчеркнул Гуттереш.

Этому предшествовало: 23 февраля чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". "За" проголосовало 141 государство, "против" – 7, воздержались – 32.

Темы: войнамирООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
война
Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек
Последние новости
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
Все новости...
Реклама: