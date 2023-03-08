Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гутерреш: Конечная цель – справедливый мир в Украине согласно Уставу ООН

"Украинская правда"Среда, 8 марта 2023, 16:11

Конечной целью Организации Объединенных Наций в контексте развязанной Россией войны против Украины является достижение справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Источник: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Киеве во время общения со СМИ вместе с президентом Владимиром Зеленским, "Укринформ"

Прямая речь Гуттереша: "Позиция ООН абсолютно четкая: российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права. Суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины должны быть сохранены в соответствии с международно признанными границами Украины. 

Наша конечная цель также понятна – справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом и резолюцией Генассамблеи по случаю годовщины начала войны".

Детали: Гуттереш добавил, что пока это не достигнуто, ООН продолжит работать для облегчения страданий людей в Украине и минимизации глобальных последствий войны.

Генсек ООН также выразил солидарность с пострадавшими от войны – теми, кто потерял близких, был вынужден бежать от российской агрессии, теми, кто лишился жизни.

"Мы должны обеспечить эффективную ответственность в отношении этого", – подчеркнул Гуттереш.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: 23 февраля чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". "За" проголосовало 141 государство, "против" – 7, воздержались – 32.

Темы: войнамирООН
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Федерации фехтования Украины отреагировали на возвращение в спорт россиян

США имеют разведданные о причастности России к намерениям свергнуть власть в Молдове

Auchan удваивает присутствие в России, открывая новую сеть магазинов

Заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор с монастырем УПЦ МП

видеоНардепа от ОПЗЖ подозревают в попытке завладеть 8 га земли в Киеве

Китай отправлял России детали для вертолетов, несмотря на санкции – CNN

Все новости...
война
Генсек ООН о видео с расстрелом украинского военного: Cтрашные кадры
Героя Украины "Да Винчи" похоронят в Киеве 10 марта
Битва за Херсон. История последних защитников города
Последние новости
22:09
В Японии ученым удалось вывести потомство от однополых мышей: что изменит это открытие
22:01
Премьер Финляндии считает, что страна могла бы обсудить передачу Украине своих старых самолетов
22:00
Немецкая железная дорога перестала возить гуманитарную помощь в Украину бесплатно - СМИ
21:58
Экономические новости 10 марта: Auchan удваивает присутствие в РФ, тарифы на воду могут повысить
21:46
УПЦ МП о ее выселении из Лавры: Как при советской власти
21:36
видеоЗеленский поблагодарил бойцов "Шамана" и "пушкарей" 44-й бригады
21:01
Украина начала обсуждать с Норвегией обучение пилотов - Зеленский
20:52
Вучич допустил, что сербское оружие могло оказаться в Украине: "Нам надо как-то кормить людей"
20:50
Silicon Valley Bank стал крупнейшим банкротом в США за последние 10 лет
20:47
Зеленский рассказал о ситуации со светом в Харькове, Житомире и Запорожье
Все новости...