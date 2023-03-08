Гутерреш: Конечная цель – справедливый мир в Украине согласно Уставу ООН

Конечной целью Организации Объединенных Наций в контексте развязанной Россией войны против Украины является достижение справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Источник: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Киеве во время общения со СМИ вместе с президентом Владимиром Зеленским, "Укринформ"

Прямая речь Гуттереша: "Позиция ООН абсолютно четкая: российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права. Суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины должны быть сохранены в соответствии с международно признанными границами Украины.

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Наша конечная цель также понятна – справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом и резолюцией Генассамблеи по случаю годовщины начала войны".

Детали: Гуттереш добавил, что пока это не достигнуто, ООН продолжит работать для облегчения страданий людей в Украине и минимизации глобальных последствий войны.

Генсек ООН также выразил солидарность с пострадавшими от войны – теми, кто потерял близких, был вынужден бежать от российской агрессии, теми, кто лишился жизни.

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"Мы должны обеспечить эффективную ответственность в отношении этого", – подчеркнул Гуттереш.

Этому предшествовало: 23 февраля чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". "За" проголосовало 141 государство, "против" – 7, воздержались – 32.