ООН одобрила украинскую "формулу мира", вредные поправки "сбили"

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила проект резолюции, который инкорпорирует ключевые положения предложенной осенью 2022 года Украиной "формулы мира" - плана из десяти пунктов, призванного завершить полномасштабное российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

На чрезвычайной сессии Генассамблеи в четверг за резолюцию проголосовало 141 государство-член ООН, еще 32 воздержались во время голосования (в частности Иран, Казахстан и Китай), а семь стран выступили против: Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия.

Среди прочего, документ содержит требование к Российской Федерации "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Также там содержится призыв к надлежащему обращению с военнопленными, полному соблюдению международного гуманитарного права, "немедленному прекращению атак на критически важную инфраструктуру Украины".

Отдельно упомянута необходимость "обеспечить ответственность за самые тяжкие преступления по международному праву, совершенные на территории Украины, путем проведения надлежащих, справедливых и независимых расследований и судебного преследования на национальном или международном уровне".

Резолюция также призывает члены ООН сотрудничать для преодоления глобальных последствий полномасштабной войны России против Украины и "подчеркивает, что меры для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине должны учитывать эти факторы".

В то же время Генассамблея ООН отклонила две поправки Беларуси, которые имели целью "размыть" резолюцию. В первой речь шла об осуждении заявлений иностранных лидеров относительно "Минских соглашений", а в другой - призыв прекратить военную помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский написал: "Я благодарен всем странам, которые поддержали критически важную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Принципы Устава Организации Объединенных Наций, которые подчеркивают важность всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".

По его словам, эта резолюция является "мощным сигналом неизменной глобальной поддержки Украины, мощным свидетельством солидарности мирового сообщества с народом Украины в контексте годовщины полномасштабной агрессии РФ" и глобальной поддержки украинской "формулы мира".

I am grateful to all the countries that endorsed the crucial @UN General Assembly resolution "Principles of the Charter of the United Nations that underline the comprehensive, just and lasting peace in Ukraine". 1/2 pic.twitter.com/nFx8OuOMug