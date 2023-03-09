По Харькову и области россияне нанесли около 15 ударов
Во время масштабной воздушной тревоги по Харькову и области враг нанес около 15 ударов.
Источник: Харьковский городской голова Игорь Терехов в Телеграмм, Общественное Харьков, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов
Прямая речь: "В Харькове – серия взрывов. Пока без подробностей, но прошу всех быть осторожными".
Детали: Общественное сообщает, что после ударов РФ часть города обесточена.
Что предшествовало: Воздушную тревогу объявили ночью в четверг, 9 марта, во всех областях Украины.
Обновлено. Прямая речь Синегубова: "Враг нанес около 15 ударов по городу и области.
Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры.
Предварительно, есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется".