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По Харькову и области россияне нанесли около 15 ударов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 марта 2023, 02:58
По Харькову и области россияне нанесли около 15 ударов
Игорь Терехов, фото из Facebook

Во время масштабной воздушной тревоги по Харькову и области враг нанес около 15 ударов.

Источник: Харьковский городской голова Игорь Терехов в Телеграмм, Общественное Харьков, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь: "В Харькове – серия взрывов. Пока без подробностей, но прошу всех быть осторожными".

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Детали: Общественное сообщает, что после ударов РФ часть города обесточена.

Что предшествовало: Воздушную тревогу объявили ночью в четверг, 9 марта, во всех областях Украины.

Обновлено. Прямая речь Синегубова: "Враг нанес около 15 ударов по городу и области.

ВИДЕО ДНЯ

Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры.

Предварительно, есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется".

Темы: Харьковвзрыввоздушная тревога
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