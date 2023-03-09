40% киевлян без тепла после атаки россиян

40% столичных жителей остались без отопления в результате российской ракетной атаки ночью и утром 9 марта.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко и КГГА в Telegram

Прямая речь Кличко: "После ракетной атаки, в связи с экстренными отключениями электроэнергии, 40% потребителей столицы пока без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме".

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Детали: В то же время "Киевводоканал" информирует, что на верхних этажах многоэтажек может временно отсутствовать водоснабжение.

Предыстория:

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги 9 марта прогремели взрывы в нескольких районах, есть пострадавшие.

