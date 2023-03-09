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Трое пострадавших, пять авто сгорели: полиция показала последствия удара РФ по Киеву

Четверг, 9 марта 2023, 09:47
Трое пострадавших, пять авто сгорели: полиция показала последствия удара РФ по Киеву
фото полиции

В результате ракетного удара по столице Украины 9 марта, по данным полиции, пострадали три человека, повреждены автомобили и здания.

Источник: полиция Киева, Киевская городская прокуратура

Дословно: "РФ в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате этого произошло попадание в Голосеевском районе и в Святошинском районе Киева.

На местах событий в настоящее время работают спасатели, полицейские и медики.

 

Следователи и криминалисты собирают доказательные материалы военного преступления".

Детали: По состоянию на 08.40 известно о трех пострадавших в Святошинском районе, которым оказывается необходимая медицинская помощь (по данным прокуратуры, двух пострадавших госпитализировали -ред.).

Также в результате взрыва пять автомобилей полностью уничтожены и еще 15 повреждены. Вместе с тем, повреждены фасады домов, которые находятся рядом.

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фото прокуратуры
 

Темы: Киевракетный ударполициявойна
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