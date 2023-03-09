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В Запорожской области 5 ракет попали в объект критической инфраструктуры

Елена РощинаЧетверг, 9 марта 2023, 09:55
В Запорожской области 5 ракет попали в объект критической инфраструктуры
Иллюстративное фото с armyinform.com.ua

Во время массированной ракетной атаки России на Украину в ночь на 9 марта россияне выпустили 5 ракет по одному из объектов критической инфраструктуры в Запорожской области.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Ночью враг совершил очередной массированный удар по Украине. В Запорожской области мишенью пяти российских ракет (предварительно С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры. 

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Пострадавших нет. 

Соответствующие службы работают на месте. Ситуация контролируемая".

Этому предшествовало: Этой ночью РФ выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет. Ударам подверглись: Киев, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области. 

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Пострадали объекты критической инфраструктуры, жилые дома, есть пострадавшие и погибшие люди. 

Из-за повреждения энергосистемы применялись ограничения подачи электроэнергии во всех регионах.

В результате российских обстрелов в четверг пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго.

Темы: Запорожская областьракетный ударвойна
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