В Запорожской области 5 ракет попали в объект критической инфраструктуры

Во время массированной ракетной атаки России на Украину в ночь на 9 марта россияне выпустили 5 ракет по одному из объектов критической инфраструктуры в Запорожской области.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Ночью враг совершил очередной массированный удар по Украине. В Запорожской области мишенью пяти российских ракет (предварительно С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры.

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Пострадавших нет.

Соответствующие службы работают на месте. Ситуация контролируемая".

Этому предшествовало: Этой ночью РФ выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет. Ударам подверглись: Киев, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области.

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