Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Запорожской области 5 ракет попали в объект критической инфраструктуры

Елена РощинаЧетверг, 9 марта 2023, 10:55
В Запорожской области 5 ракет попали в объект критической инфраструктуры
Иллюстративное фото с armyinform.com.ua

Во время массированной ракетной атаки России на Украину в ночь на 9 марта россияне выпустили 5 ракет по одному из объектов критической инфраструктуры в Запорожской области.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Ночью враг совершил очередной массированный удар по Украине. В Запорожской области мишенью пяти российских ракет (предварительно С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры. 

Пострадавших нет. 

Соответствующие службы работают на месте. Ситуация контролируемая".

Этому предшествовало: Этой ночью РФ выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет. Ударам подверглись: Киев, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области. 

Пострадали объекты критической инфраструктуры, жилые дома, есть пострадавшие и погибшие люди. 

ВИДЕО ДНЯ

Из-за повреждения энергосистемы применялись ограничения подачи электроэнергии во всех регионах.

В результате российских обстрелов в четверг пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго.

Темы: Запорожская областьракетный ударвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПервые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат

Кабмин предлагает увеличить расходы госбюджета более чем на полтриллиона: средства направят на оборону

видеоМонахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

Все новости...
Запорожская область
Россия перебросила на Запорожье новую партию мобилизованных – коллаборант
На оккупированном Запорожье захватчики отбирают у фермеров зерно – штаб
На Запорожье оккупанты оставили бюджетников без зарплат – ЦНС
Последние новости
21:40
Картофель по 27 грн за кг: СМИ узнали первую версию цен от другого поставщика для ВСУ
21:39
В театре в Цюрихе создали Ukrainian kiosk: первой гостьей стала Оксана Забужко
21:28
США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским о войне в Украине
21:15
В ЕС разрабатывают свой закон об "иноагентах" – СМИ
21:11
Кубраков: идея РФ о продлении зерновой инициативы на 60 дней противоречит соглашению
20:48
Украина в прошлом году стала третьим импортером оружия в мире, Россия – сокращает экспорт – SIPRI
20:45
Глава Минобороны Италии обвинил группу "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса
20:38
В МИД определились с послами Украины в Китае, Индии и Бразилии
20:37
Украинские военные в Германии завершили обучение на танке Leopard 2
20:35
МОН прекратило сотрудничество с Parimatch
Все новости...