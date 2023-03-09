В непризнанном Приднестровье обвинили СБУ в планировании покушения на своего "президента"

В "министерстве госбезопасности" непризнанного Приднестровья заявили о предотвращении теракта против должностных лиц якобы по указанию Службы безопасности Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

"Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовили против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания", - говорится в сообщении.

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Как заявил Первому приднестровскому каналу прокурор "ПМР" Анатолий Гурецкий, целью было якобы устранение "первых лиц государства".

"Террористический акт должен был быть осуществлен в центральной части города Тирасполя в том месте, где предполагалось большое скопление граждан" - сказал Гурецкий.

Сообщается, что якобы должен был сдетонировать припаркованный автомобиль со взрывчаткой в момент проезда приднестровских чиновников. В машине якобы нашли 8 кг гексогена, а также шурупы, гайки и провода.

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23 февраля Минобороны России распространило ложную информацию, что украинские силы в ближайшее время якобы планируют устроить вооруженную провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы и Украины это отрицали.

Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебрян опроверг заявления российской пропаганды и представителей непризнанного "Приднестровья" о том, что Кишинев совместно с Киевом готовит военное вторжение на левый берег Днестра.

Об этом смотрите интервью ЕвроПравды с депутатом парламента Молдовы Оазу Нантоем: Зайдут ли ВСУ в Приднестровье? Что происходит на границе с Молдовой? Что за истерика в РФ?