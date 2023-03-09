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ГУР рассказало, сколько вражеской техники выследил "народный спутник" от Притулы

Елена РощинаЧетверг, 9 марта 2023, 12:07
ГУР рассказало, сколько вражеской техники выследил народный спутник от Притулы
Результаты 5 месяцев использования спутника ICEYE, фото ГУР

Космический аппарат "ICEYE", приобретенный за пожертвования украинцев фондом Сергея Притулы, за 5 месяцев использования помог выявить и уничтожить тысячи единиц российской техники.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО)

Детали: Военная разведка Украины начала использовать "народный спутник" с 24 сентября 2022 года. С тех пор Силы безопасности и обороны государства ежесуточно получают необходимые разведданные из космоса.

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За 5 месяцев использования "ICEYE" сотрудники ГУР МО Украины "провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес Вооруженных сил Украины".

В течение этого времени ресурс космического аппарата позволил выявить 360 палаток в местах расположения российской оккупационной армии, а также 7321 объект вражеской военной и специальной техники, в частности:

  • 45 самолетов;
  • 27 вертолетов;
  • 6 ОТРК "Искандер";
  • 36 ЗРК "С300";
  • 12 ЗРК "Панцирь С1";
  • 11 радиолокационных станций;
  • 10 понтонных переправ.

Дословно: "Благодаря возможностям "ICEYE" значительная часть из этого перечня уничтожена и отражена в ежедневных сводках Генерального штаба ВС Украины".

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Детали: Сотрудники военной разведки Украины поблагодарили все украинское общество, которое присоединилось к сбору средств на космический аппарат, каждого волонтера, кто ежедневно оказывает помощь защитникам Украины, и Благотворительный Фонд Сергея Притулы. 

"Такие глаза на орбите позволяют круглосуточно и в любую погоду выявлять и сжигать замаскированную российскую военную технику, вооружение и личный состав", – отметили в ГУР.

Предыстория: 18 августа 2022 года Сергей Притула сообщил, что его фонд за 600 миллионов гривен, собранных украинцами, купил спутник и доступ к базе данных спутниковых снимков для украинской армии более чем на год.

Темы: войнаразведкакосмосблаготворительность
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